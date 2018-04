Qualificazioni Mondiali: 1-0 allo Zambia, la Nigeria vola in Russia

7 ottobre 2017

La Nigeria batte 1-0 lo Zambia ed è la prima qualificata africana alla fase finale dei Mondiali in Russia. Il gol decisivo lo firma Iwobi al 70'. Con 6 punti di vantaggio proprio sullo Zambia in classifica, la nazionale nigeriana è matematicamente qualificata. Zambia e Camerun si giocheranno il secondo posto all'ultima giornata. Vincendo per 2-0 contro l'Algeria, infatti, i Leoni Indomabili si portano a -1 dagli zambiani. Fuori dai giochi invece il Ghana, "derubato" dall'arbitro Bennet con l'Uganda.