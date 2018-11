Psg, Verratti e la patente ritirata: "Chiedo scusa a tutti". Il Psg lo multa

03/11/2018

Verratti non ha raccontato cosa è successo durante l'ora in cui è stato trattenuto dalla polizia di Parigi nella cella di smaltimento per far scendere il tasso alcolemico (0,49 mg/l: in Italia tollerato, in Francia quasi il doppio del limite consentito), ma ha assicurato di aver fatto mea culpa da subito: "Mi sono scusato la mattina successiva, quando sono arrivato qui, sia al mister che alla società. Ho raccontato tutto ai miei compagni, chiedo ancora scusa e spero che questa esperienza mi potrà servire per il futuro". Poi un pensiero ai più piccoli: "Ho dei figli e un giorno dirò loro di non ripetere le cose che ho fatto. Chiedo scusa anche ai tifosi, so di avere un'immagine pubblica e questo è importante".



E per quanto riguarda le prestazioni, l'ex Pescara non ha alcuna intenzione di deludere: "Di sicuro continuerò a dare il 100% in campo, ora dovrò fare qualcosa in più perché ho qualcosa da farmi perdonare. Non succederà più". Le scuse comunque, rivela Le Parisien, non gli eviteranno una trattenuta del 5% dello stipendio mensile (vale a dire 40mila euro su 800mila) per non aver rispettato il codice etico del Paris Saint Germain, anche se il suo allenatore Thomas Tuchel ha voluto ammorbidire la vicenda: "A Marco è andata bene perché tutto è successo ben lontano dalla partita. Tocca al club affrontare la cosa, io mi occupo della parte sportiva. Diciamo che ha avuto fortuna", ha detto con ironia nel post partita.