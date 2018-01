Psg, Thiago Silva allontana Pastore ma lui smentisce: "Mai detto di volermene andare"

11 gennaio 2018

Ci prova Thiago Silva a mettere ordine nella polveriera Paris Saint Germain . Il capitano "bacchetta" Pastore e Cavani , arrivati in ritardo dopo le vacanze: "Hanno fatto una cosa che non fa bene al gruppo e al club. Penso che Pastore se ne volesse andare ma non ha trovato l'accordo con la società. Per Cavani la situazione è diversa". Ma il Flaco, accostato all'Inter, smentisce: "Mi piacerebbe rimanere qui per finire la mia carriera".

Thiago Silva parla da capitano e tenta di abbassare i toni: "Stiamo vivendo un momento molto importante per il club e dobbiamo stare insieme. Dobbiamo pensare prima di fare gesti del genere, ma siamo dalla loro parte" ha detto l'ex milanista a proposito dei ritardi di Cavani e Pastore. Su quest'ultimo, il difensore ha espresso chiaramente il suo pensiero: "Penso che abbia detto al club che voleva andarsene, ma alla fine non hanno trovato un accordo".



A smentire questa versione ci pensa il diretto interessato, Pastore, che sembra fare retromarcia rispetto alle parole di qualche settimana fa, quando aveva ammesso che in Italia sarebbe tornato volentieri: "Non ho mai parlato con Thiago Silva del mio problema o del mio futuro. Non ho mai messo sotto pressione nessuno. Non è il mio stile. Silva non era a conoscenza del problema che mi ha fatto arrivare in ritardo" ha detto l'argentino a Yahoo Sport. L'ex Palermo ha aggiunto: "Il mio sogno è sempre stato quello di andarmene per ultimo. Sono sempre stato fedele. Non è vero che voglio andarmene. Mi piacerebbe rimanere qui per finire la mia carriera".