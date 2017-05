Psg, ora la rivoluzione: "Cambieremo molte cose"

1 maggio 2017

La pesante sconfitta di Nizza lascerà strascichi importanti in casa Psg. A dirlo è stato lo stesso presidente Nasser Al Khelaifi che ha annunciato una vera e propria rivoluzione: "Abbiamo bisogno di cambiare molte cose". Unai Emery non sembra aver più la fiducia incondizionata della proprietà: la sua panchina è più a rischio che mai. Cavani e compagni sono scivolati a 3 punti dal Monaco: "Il titolo non è impossibile, ma molto difficile".