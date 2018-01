Psg, Neymar si sfoga: "Mi picchiano e io provoco con il pallone"

31 gennaio 2018

"Mi provocano mentre gioco e io ricambio. A modo mio". Neymar , protagonista ieri nella semifinale di Coppa di Lega vinta dal Psg in casa del Rennes (3-2), si è sfogato ai microfoni dell'emittente brasiliana Esporte Interativo. La prima stoccata è proprio per gli avversari, rei di essere troppo duri sul terreno di gioco. "Ma so anche come provocare a modo mio, con il pallone, difendendomi", ha spiegato l'attaccante verdeoro.

"So che la gente discuterà perché provoco molto, ma devono mettersi nei miei panni - sottolinea il brasiliano -. Non serve a niente darmi dei calci, perché così reagirò provocando ancora di più. E farò in modo che la mia squadra vinca".



Il numero 10 del Psg è stato anche accusato dal Rennes, su Twitter, di mancanza di eleganza per un episodio verificatosi a fine partita: una mano tesa a un giocatore avversario a terra, ma ritirata all'ultimo con sorriso beffardo. O' Ney ha replicato: "Il calcio è un po' noioso in questo momento, perché non si può fare nulla, tutto è polemica. Per esempio, se magari faccio uno scherzo a un avversario come di solito faccio con i miei amici si creerà una polemica", il commento di Neymar. "Perché non posso farlo con i miei avversari? E' uno scherzo".