Psg, manca ancora il transfer per Neymar: l'esordio può slittare

9 agosto 2017

Potrebbe slittare di un'altra settimana l'esordio di Neymar col Psg. Il transfer internazionale non è ancora arrivato e, a questo punto, si riducono le chance di vedere il brasiliano in campo domenica contro il Guingamp. Come riferito da L'Equipe, c'è tempo fino alla mezzanotte di sabato per inviare alla Lega francese il documento da parte della Federazione spagnola, ma l'impressione è che il Barça voglia trascinare la cosa ancora per qualche giorno.