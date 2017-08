Psg, la presentazione di Neymar in diretta

4 agosto 2017

LA CONFERENZA STAMPA DI NEYMAR LIVE

L'INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE AL KHELAIFI

"Sono felice di presentare la nostra grande stella. Grazie a tutti per essere venuti qui. Neymar è un grande campione per il mondo intero. Per quelli che amano il calcio e lo sport. Per me è il miglior giocatore del mondo. Ha già portato un'energia molto positiva per la squadra. Siamo felici oggi che sia con noi. Con lui il nostro progetto diventa più forte, la Ligue1 diventa più interessante. Neymar ha firmato con noi per vincere più trofei possibili, insieme scriveremo la storia del Psg. Grazie per essere venuto qui. Siamo tutti felici, gli diamo il benvenuto nella sua nuova casa".



Presidente, ha preso Neymar per ripicca dopo la trattativa Verratti?

"Non c'entra niente con la trattativa per Verratti. L'abbiamo preso solo perché è il miglior giocatore del mondo. Abbiamo molto rispetto per il Barcellona, non c'entra davvero niente la questione Verratti".



Lo stipendio di Neymar?

"Non è qui per soldi. Potrebbe guadagnare di più da altre parti, vi garantisco che non è qui per soldi. È qui per una nuova sfida. È tutto straordinario perché siamo al centro del mondo. Neymar vuole scrivere la storia del club".



LA PAROLA A NEYMAR

"Sono felice, ringrazio il presidente per l'affetto. È una città meravigliosa, non ci sono parole per descrivere la mia emozione. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi coi compagni, verso la nostra avventura per vincere tanti titoli".



Perché hai scelto il Psg?

"Sono venuto a cercare qualcosa di più grande, una nuova sfida. Il mio cuore mi ha chiesto di venire a Parigi, sono felicissimo di essere qui".



Fino a che punto il desiderio di essere protagonista ha inciso sulla tua scelta?

"Non è quello, sono qui per cercare qualcosa di diverso: non perché mi sentivo male al Barcellona. Penso solamente che sia diverso. Non sono qui per essere il protagonista, ma per una nuova e diversa sfida. Dio fa le strade giuste nel momento giusto. Dio ha detto al mio cuore che questo era il momento, ho voluto alzare l'asticella della sfida".



I tuoi compagni del Barcellona erano tuoi amici. Quali sentimenti ti ha trasmesso il Psg per decidere di essere qui?

"È stata una delle decisioni più difficili della mia vita. Stavo bene al Barcellona, ho tanti amici. Non è stato facile, ero teso e pensieroso. Ho lasciato molti amici, ma il calcio e la vita passano veloci, si possono stringere nuove amicizie. Ringrazio tutti i miei ex compagni, ma nel cuore ho sentito che era il momento di partire. Ho parlato coi tanti brasiliani che giocano nel Psg, mi sento già a casa".



Non hai mai parlato di questa vicenda...

"È molto difficile parlare di questa cosa: non ero mai sicuro che questo affare si concretizzasse, per quello non ho mai parlato in questi giorni. Sono felice, ho chiesto a Dio tutti i giorni che direzione prendere".



Sarai già in campo contro l'Amiens?

"Voglio giocare subito, è quello che amo. Sì, sono a disposizione, voglio giocare".



C'entra il grande stipendio in questa avventura?

"Ho pensato alla felicità, non ai soldi. Seguo il mio cuore, volevo essere felice con la mia famiglia. Ringrazio il Psg per questa opportunità".