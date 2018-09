Psg, l'Uefa riapre l'inchiesta sul Fair Play Finanziario

25/09/2018

In questi giorni l' Uefa sta riprendendo in mano alcuni dossier sulle squadre che hanno violato il Fair Play Finanziario (in tal senso attese novità anche sul Milan ma prima il Tas deve fornire le motivazioni sulla sentenza che lo ha riammesso in Europa) e il Paris Saint Germain torna a tremare. L'inchiesta estiva sui conti del club francese, inizialmente chiusa , trova nuovi sviluppi: "Faremo un esame più attento ".

Lo scorso 13 giugno la Uefa aveva deciso di non sanzionare il Psg, salvo riaprire il caso a luglio: adesso il rinvio alla camera investigativa che dovrà operare ulteriori indagini sul bilancio dei parigini. Il nodo della questione verte più Kylian Mbappé che su Neymar, affare di cui si conoscono le cifre, per quanto monstre: l'acquisto dell'attaccante francese è quello sotto la lente di ingrandimento.



Mbappé era arrivato dal Monaco in prestito con obbligo di riscatto fissato a quota 180 milioni di euro in caso di salvezza: un espediente per rinviare il maxi-esborso di una stagione, cioè quel tipo di operazione che la Uefa (che ha già svalutato alcuni contratti di sponsorizzazione con partner del Qatar) non vede più di buon occhio.