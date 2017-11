Psg, i fenomeni ora diventano supereroi: il video

11 novembre 2017

La campagna acquisti estiva del Psg è stata a dir poco faraonica e ha trasformato il club francese in uno squadrone tra i migliori d'Europa. Ora, in occasione dell'uscita al cinema del nuovo film Justice League, i parigini promuovono la pellicola diventando addirittura dei supereroi. E così Neymar diventa Batman, Mbappé è Flash, Cavani è Aquaman mentre Verratti si trasforma in Cyborg...