Psg femminile, Laure Boulleau annuncia il ritiro dopo la finale di Coppa di Francia

30 maggio 2018

Spera nel finale migliore Laure Boulleau. La 31enne, ala del Psg, si ritirerà dal calcio giocato dopo la finale di Coppa di Francia contro il Lione. L'occasione è troppo ghiotta per non sfruttarla: la calciatrice spera di poter alzare il trofeo con le sue compagne, dopo 13 anni nel club parigino con 221 presenze e 16 gol. Allora sì, che la parola fine sarebbe meno pesante. Laure, popolarissima sui social, ha scelto proprio il web per dare l'annuncio ufficiale, anche se spera di poter rimanere nel Psg con un altro ruolo.