Psg, Cavani: "Con Neymar è tutto sistemato"

3 ottobre 2017

Pace fatta nello spogliatoio e la tensione in casa Paris Saint-Germain tra Cavani e Neymar è un lontano ricordo. Dopo la tensione tra i due, quasi arrivati alle mani per un rigore galeotto contro il Lione, è il Matador a spegnere la questione: "Sono cose che succedono - ha confermato dal ritiro dell'Uruguay -, ma adesso è tutto ok. Queste cose si ingigantiscono da sole, ma si sistemano subito all'interno dello spogliatoio".