Psg, altro trofeo per Dani Alves: 38 titoli vinti in carriera, lo celebra l'amico Neymar

1 aprile 2018

Decidere di fare il calciatore per mestiere, e avvicinarsi alla fine della carriera come il calciatore più vincente di sempre. E' quello che sta capitando a Dani Alves, che con la conquista della Coupe de la Ligue da parte del suo Psg è arrivato a quota 38 titoli vinti in carriera. Dopo il 3-0 al Monaco (secondo trofeo in maglia parigina), il laterale brasiliano, ex Juve, ha scavalcato e distanziato Giggs (fermo a 37) e Iniesta ("fermo" a quota 33). Più successi anche di Olexandr Shovkovskiy, storico portiere della Dinamo Kiev che ha vinto 14 campionato ucraini e 16 coppe nazionali, tutti con la stessa maglia. Tra i grandi vincenti del calcio ci sono anche Maxwell (33), Messi e Piqué (30). Cristiano Ronaldo? "Solo" 24. Davanti a tutti, però, c'è l'ex stella del Liverpool, Kenny Dalglish, con 39 trofei. Ma il suo primato è a serio rischio...