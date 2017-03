Psg, Al Khelaifi: "Rabbia e tristezza"

11 marzo 2017

A Le Parisien Al-Khelaifi ha analizzato la disfatta di Champions: "Sarebbe sbagliato pensare di abbandonare il progetto dopo una pesante sconfitta, anche altri club in Europa hanno impiegato tanto tempo, dopo aver cambiato proprietà".



Nessuna polemica per l'arbitraggio: "Non ho mai commentato le decisioni arbitrali e non ci possiamo nascondere dietro questa scusa".



Niente rivoluzione in vista: "Ognuno ha la propria parte di responsabilità, io come Presidente, l’allenatore e naturalmente i giocatori. La forza di un grande club è quella di mantenere il sangue freddo anche nei momenti difficile e non pensare a cambiamenti".



Il progetto è solido: "Come convincere i giocatori a venire a Parigi? Ci sono poche squadre in grado di battere il Barcellona 4 a 0. Abbiamo un allenatore che ha vinto tre trofei europei consecutivi e un magnifico stato. Penso che nel mondo del calcio abbiamo guadagnato il rispetto di tutti".