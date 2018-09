Premio Uefa, Modric spegne le polemiche: "Ronaldo mi ha fatto i complimenti"

07/09/2018

Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Saranno probabilmente loro due a giocarsi la vittoria del Fifa The Best, così come sono stati i protagonisti del Premio Uefa per il miglior giocatore della stagione europea. Lo ha vinto il croato che lo ha sollevato il giorno dei sorteggi dei gironi di Champions League, mentre a Montecarlo il portoghese non si è neanche presentato. "Cristiano mi ha mandato un messaggio, mi ha fatto i complimenti dicendomi che è felice per me e me lo sono meritato", ha detto Modric.