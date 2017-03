Premier: tris Liverpool, Arsenal al tappeto

4 marzo 2017

Pubblico delle grandi occasioni ad Anfield per il big match tra Liverpool e Arsenal. I Reds, reduci dal ko sul campo del Leicester, sbloccano il risultato al 9' con Firmino che riceve in area da Manè e col destro spedisce il pallone alle spalle di Cech. I Gunners non ci sono e prima dell'intervallo, al 40', la squadra di Klopp raddoppia con Manè che, servito alla perfezione da Firmino, insacca col destro in diagonale. Nella ripresa Wenger inserisce Alexis Sanchez ed è un altro Arsenal.



Al 49' Mignolet è miracoloso sull'incornata a botta sicura di Giroud ma al 57' non può far nulla su Welbeck che, lanciato da Sanchez, lo scavalca con un delizioso tocco sotto. I Gunners ci credono, Wenger lancia anche Lucas Perez e Walcott e così si gettano in avanti. Il Liverpool resiste e punge in ripartenza: all'82' il palo dice di no ad Origi ma al 92', su una perfetta ripartenza ideata da Lallana, il belga non sbaglia l'assist in mezzo per la deviazione vincente di Wijnaldum che sigilla il risultato.