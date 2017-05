Premier: tris City e sorpasso al Liverpool, l'Arsenal piega il Sunderland

16 maggio 2017

MANCHESTER CITY-WBA

Il Manchester City non può permettersi passi falsi e al 15' sfiora il vantaggio con una punizione di Kolarov intercettata in tuffo da Foster. Poco dopo Sané si divora il gol calciando alto a tu per tu col portiere del Wba. I Citizens sbloccano meritatamente l'incontro al 27' con Gabriel Jesus che deve solamente appoggiare in rete il perfetto servizio di De Bruyne. Passano due minuti ed è proprio il belga a raddoppiare con una conclusione al volo da fuori area che si insacca sul secondo palo. Al 57' Yaya Touré cala il tris con una bella incursione centrale dopo un uno-due con Aguero. Guardiola inserisce Zabaleta che riceve una standing ovation nel giorno della sua ultima gara con la maglia dei Citizens all'Etihad. Nel finale arriva il gol della bandiera del Wba con Robson-Kanu che batte di prima intenzione Caballero su cross di Nyom. Il City porta comunque a casa una vittoria importante e domenica prossima, in casa del Watford, potrà blindare la terza posizione che vale l'accesso diretto alla Champions League.



ARSENAL-SUNDERLAND

La prima occasione da gol all'Emirates è un destro di prima intenzione di Giroud respinto da Pickford. Al 34' è il Sunderland ad andare a un passo dal gol con un sinistro in diagonale di Ndong deviato in corner da Cech. Il portiere salva ancora il risultato tre minuti dopo sulla conclusione di Defoe indirizzata nell'angolo. I Gunners faticano ad imbastire azioni significative e a inizio ripresa Monreal rischia il clamoroso autogol con un retropassaggio che sorprende Cech, costretto ad intervenire con le mani per evitare il peggio. Sulla punizione a due in area ci prova Larsson ma Holding devia in corner con la testa. L'Arsenal si rivede al 59' con un tiro a colpo sicuro dell'ex doriano Mustafi salvato sulla linea da Cattermole. Al 72' la squadra di Wenger passa in vantaggio: Sanchez appoggia in rete il cross di Ozil, pescato in area da Xhaka. Il Nino Maravilla raddoppia all'81' con un tocco ravvicinato dopo la respinta corta di Pickford sul tiro di Giroud. Nonostante il successo, l'Arsenal resta a una lunghezza di distanza dal quarto posto del Liverpool: nell'ultimo turno in casa con l'Everton, i Gunners dovranno dunque vincere e sperare in un passo falso dei Reds per accedere quanto meno ai preliminari di Champions.