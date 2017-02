Premier: tris Chelsea, Swansea regolato

25 febbraio 2017

Nella 26esima giornata di Premier League i l Chelsea torna al successo battendo 3-1 lo Swansea . Decima vittoria consecutiva in campionato a Stamford Bridge per gli uomini di Antonio Conte che consolidano il primato portandosi a 63 punti, 11 in più del Manchester City che ha una gara in meno. A decidere l'incontro sono le reti siglate da Fabregas , Pedro e Diego Costa mentre per i gallesi inutile il momentaneo 1-1 firmato da Llorente .

A Stamford Bridge il Chelsea trova la rete dell'1-0 al 19' con Fabregas, bravo a mettere dentro il perfetto assist di Pedro. Lo Swansea resta tutto rintanato nella su metà campo ma nel secondo minuto di recupero del primo tempo trova l'insperato pareggio con un colpo di testa di Llorente, scattato in posizione dubbia su punizione di Sigurdsson. A inizio ripresa Fabianski salva la sua porta sul tiro di Hazard e i gallesi reclamano il rigore per un fallo di mano in area di Azpilicueta. L'arbitro non concede il penalty e il Chelsea raddoppia con una conclusione non irresistibile di Pedro che buca le mani del portiere ospite. Nel finale c'è gloria anche per Diego Costa che infila in porta il cross di Hazard. Il Chelsea si sbarazza così dello Swansea e torna a volare in classifica portandosi a +11 sul Manchester City.



Tra le altre sfide di giornata spicca il successo per 2-0 dell'Everton sul Sunderland grazie alle reti di Gueye e del solito Lukaku, in testa alla classifica marcatori con Sanchez a quota 17. Il Crystal Palace sconfigge 1-0 il Middlesbrough con gol di Van Aanholt mentre il Wba si impone 2-1 sul Bournemouth: al The Hawthorns ospiti in vantaggio con un rigore di King ma ribaltati da Dawson e McAuley. Si chiude infine sull'1-1 Hull City-Burnley con Keane che risponde al penalty di Huddlestone.