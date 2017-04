Premier: Tottenham perfetto, lezione a Mazzarri

8 aprile 2017

Primo tempo ad alti ritmi del Tottenham che al 7' va subito vicino al vantaggio con una conclusione di Son deviata da Janmaat: palla sul palo e poi in corner. Watford schiacciato nella propria metà campo e al 19' la squadra di Pochettino colpisce il secondo legno di giornata: tocca a Janssen, da due passi, vedere il suo tiro infrangersi sulla traversa. Il gol degli Spurs è nell'aria e arriva meritatamente al 33': Alli riceve palla da Son sul vertice sinistro dell'area e lascia partire uno splendido destro a giro che finisce sotto l'incrocio, Gomes si tuffa ma non ci arriva. Per il centrocampista è il 16esimo gol stagionale in Premier League. Watford in grave difficoltà e sei minuti dopo il Tottenham raddoppia con una gran botta dal limite di Dier che sfrutta un rimpallo dopo un traversone di Son. Il sudcoreano è incontenibile e al 44' fa tutto da solo: sinistro perfetto dai venti metri e palla nell'angolino.



Si va al riposo col Tottenham avanti 3-0 ed è ancora Son il protagonista assoluto a inizio ripresa: lungo cross dalla destra di Trippier e destro al volo che vale la rete del 4-0. Col risultato in cassaforte Pochettino inserisce Kane, al rientro dall'infortunio, e l'attaccante va vicinissimo al gol al 71': Cathcart salva sulla linea a Gomes battuto. Nel finale il Tottenham potrebbe dilagare, ma il risultato non cambia più. Gli Spurs si confermano implacabili in casa dove hanno vinto 15 delle ultime 16 partite ufficiali: l'ultima sconfitta a White Hart Lane risale al 2 novembre scorso (0-1 contro il Bayer Leverkusen in Champions). Il Watford incassa invece la terza sconfitta esterna consecutiva.