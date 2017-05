Premier: Tottenham ko, il Chelsea vede il titolo

5 maggio 2017

Sconfitta pesante per il Tottenham che perde 1-0 il derby di Londra sul campo del West Ham nell'anticipo della 36esima giornata di Premier League e resta a -4 dalla capolista Chelsea , impegnato lunedì in casa col Middlesbrough. Un ko forse letale per la squadra di Pochettino che, dopo 9 vittorie di fila in campionato, si inchina agli Hammers allo stadio Olimpico: decisivo il gol dell'argentino Lanzini al 65'.

Il West Ham batte il Tottenham e consegna il titolo della Premier al Chelsea di Antonio Conte. Infatti allo stadio Olimpico di Londra gli Hammers chiudono la striscia di 9 successi di fila in campionato degli Spurs grazie alla rete di Lanzini nella ripresa e mantengono intatto a 4 punti il distacco dai Blues, impegnati nel monday night di Stamford Bridge col Middlesbrough: a questo punto alla squadra di Conte basterà fare 6 punti nelle ultime 4 partite per avere la matematica di essere campioni d'Inghilterra (la festa può arrivare già venerdì prossimo in caso di successo col 'Boro e col West Bromwich).



La squadra di Bilic, molto criticato in settimana dopo i 3 pareggi consecutivi, parte bene con un'occasione per Lanzini ma poi può sospirare per aver chiuso la prima frazione sullo 0-0 per le chance capitate al 22' a Kane, respinto da Adrian, e al 37' a Eriksen. Nella ripresa al 64' il portiere spagnolo è ancora decisivo sul destro in diagonale dal limite di Son. Sul capovolgimento di fronte arriva però il gol del West Ham con Lanzini che col destro da due passi sbroglia il più classico dei batti e ribatti in area. Il Tottenham è colpito, non riesce a reagire e al 77' rischia anche di incassare il 2-0 quando Calleri ruba la palla in area ad un disattento Alderweireld, si coordina e scarica un gran destro che Lloris mette in angolo con un super intervento.