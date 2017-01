Premier: tonfo Liverpool, il Tottenham rimonta il City Lo Swansea vince 3-2 ad Anfield Road: Reds a -7 dal Chelsea. Gli Spurs pareggiano 2-2 all'Etihad e volano al secondo posto. Stoke-United 1-1

21 gennaio 2017

Nella 22a giornata di Premier lo Swansea batte 3-2 il Liverpool che resta a 45 punti, -7 dal Chelsea. Ai Reds non basta la doppietta di Firmino. Gallesi in gol con Sigurdsson e bis di Llorente. Secondo posto a quota 46 per il Tottenham che pareggia 2-2 in rimonta con il Manchester City: Alli e Son rispondo a Sané e De Bruyne. Termina 1-1 Stoke City-Manchester United con Rooney che, al 94’, rimedia all'autorete di Mata.

LLORENTE FA UN REGALO A CONTE: LIVERPOOL KO Primo tempo equilibrato ad Anfield con un'occasione per parte. La prima, al 17', è per i Reds con Lallana che tenta la deviazione acrobatica su cross di Firmino ma spara in tribuna. Decisamente più pericoloso lo Swansea che due minuti più tardi colpisce il palo con una conclusione di Carroll. Ma è a inizio ripresa che il match si infiamma, con tre gol nell'arco di sette minuti. A sbloccare il risultato è Llorente che al 48', su una mischia originata da un corner, trafigge Mignolet da due passi. Quattro giri di lancette e l'attaccante spagnolo ex Juventus firma la sua terza doppietta stagionale in Premier League con un'incornata su traversone dalla sinistra di Carroll. Swansea avanti 2-0, ma la doccia gelata sveglia il Liverpool che accorcia subito le distanze al 55'. Cross di Milner e colpo di testa vincente di Firmino che anticipa Olsson: Fabianski non può arrivarci.



Adesso l'inerzia della gara è tutta dalla parte della squadra di Klopp e al 69' arriva il pareggio: Wijnaldum crossa dalla sinistra, Firmino controlla col petto e - circondato da due difensori - trova l'angolino basso con un sinistro in controbalzo. Tifosi dei Reds in visibilio, ma nuovamente gelati una manciata di minuti più tardi: dopo una percussione di Carroll e una serie di rimpalli, Sigurdsson si ritrova il pallone sul sinistro e trafigge Mignolet in uscita. Gli ultimi venti minuti (recupero compreso) sono un assedio del Liverpool, ma lo Swansea resiste e porta a casa tre punti d'oro. A sorridere è soprattutto il Chelsea di Antonio Conte con il tecnico salentino che, ironia del destino, deve ringraziare proprio un suo ex allievo, quel Fernando Llorente che insieme a lui alla Juventus vinse uno scudetto e una Supercoppa italiana.

MANCITY E TOTTENHAM SPRECANO L'OCCASIONE Il primo tempo dell'Etihad è tutto di stampo City. I ragazzi di Guardiola sfiorano il gol al 20' con un sinistro di Zabaleta che termina di un soffio a lato. Lloris salva poi il risultato sulla zampata di De Bruyne. Sané non centra di testa lo specchio su cross di Clichy mentre Aguero trova sulla sua strada ancora una volta un attentissimo Lloris in due occasioni consecutive. A inizio ripresa il portiere del Tottenham diventa però protagonista in negativo. Su lancio lungo di De Bruyne esce a vuoto permettendo a Sané di mettere agevolmente in rete il pallone dell'1-0 dopo un sospetto tocco col braccio. L'estremo difensore degli Spurs regala anche il raddoppio non trattenendo un facile cross di Sterling: sulla sfera si avventa De Bruyne che non può sbagliare. Quando ormai la gara sembra segnata gli ospiti risorgono e accorciano le distanze con una girata vincente di testa di Alli su perfetto traversone di Walker. Al 76' Sterling si divora il tris calciando debolmente addosso a Lloris e sul ribaltamento di fronte arriva il pari degli Spurs firmato da Son con un destro chirurgico su sponda di Kane. Guardiola manda in campo per la prima volta il neo-arrivato Gabriel Jesus che, in due minuti sfiora la traversa con un colpo di testa e si vede annullare poi un gol per fuorigioco su cross di De Bruyne. Il Tottenham strappa così un punto prezioso all'Etihad e vola al secondo posto con 46 punti, -6 dal Chelsea (impegnato domani con l'Hull). Il City resta quinto a quota 43.

LE ALTRE: LO UNITED SI SALVA NEL RECUPERO Il Manchester United evita una figuraccia grazie a Wayne Rooney che, entrato nella ripresa al posto di Mata (colpevole dell'autorete che regala il vantaggio allo Stoke nel primo tempo), segna con una splendida punizione al 95' il suo gol numero 250 con la maglia dei Red Devils. Il bomber inglese batte il record di Bobbie Charlton diventando il miglior marcatore di sempre del club. Lo United rimane così al sesto posto in classifica con 41 punti mentre lo Stoke viene raggiunto in nona posizione a quota 28 dal West Ham che si impone 3-1 sul campo del Middlesbrough grazie alla doppietta di Carroll e al gol di Calleri. Settima gara senza vittorie per il Watford di Mazzarri che pareggia 2-2 in casa del Bournemouth. Gli uomini dell'ex tecnico di Napoli e Inter vanno due volte in vantaggio con Kabasele e Deeney ma vengono recuperati da King e Afobe. Il gol di Coleman siglato all'87' regala all'Everton la terza vittoria consecutiva in campionato: battuto 1-0 in trasferta il Crystal Palace. Prosegue l'ottimo campionato del West Brom che regola 2-0 il Sunderland grazie alle reti di Fletcher e Brunt.

