Premier: Sterling affonda il Newcastle, il City vola a +15 sullo United

27 dicembre 2017

Quindici punti di vantaggio a dicembre: un distacco sulla seconda che nemmeno il tifoso più ottimista del Manchester City avrebbe pensato di avere. È il responso del posticipo del St.James' Park, dove la capolista ha battuto di misura il Newcastle.



Guardiola sceglie il tridente con Bernardo Silva e Sterling ai lati di Agüero. Benitez chiude a doppia mandata il suo Newcastle, con il 5-4-1 sempre più abituale dalle parti di St.James' Park. In avvio il City mostra il solito possesso palla: ventuno giocatori nella metà campo bianconera, magpies sotto assedio. Al 6' prima chance per il Kun, che sfiora il gol su lungo cross di Danilo. Guardiola perde subito Kompany (11'), entra Gabriel Jesus e Fernandinho scala in difesa per un iper-offensivo 4-1-4-1. Il Newcastle non riesce a fare due passaggi di fila, ed al 16' un miracolo di Elliot nega il gol ad Agüero, che al 30' sfiora il palo con un gran bolide. Un minuto dopo il vantaggio: 31', filtrante di De Bruyne per Sterling che attacca lo spazio e beffa Elliot sul suo palo. Il Newcastle si iscrive finalmente alla partita ed al 33' Aarons sfiora il gol con un incredibile pallonetto salvato sulla linea da Otamendi.



I magpies alzano il baricentro ma rischiano di subire il raddoppio in più occasioni, perché la classe dei Citizens manda a vuoto il primo pressing e i pericoli per la porta di Elliot non mancano, come il palo che De Bruyne centra in pieno al 65'. Col passare dei minuti l'intensità del City diminuisce e il pubblico cerca di spingere il Newcastle, che tenta il tutto per tutto. Guardiola capisce il momento e inserisce Mangalà (76') al posto di Agüero, poi toglie il poco incisivo Bernardo Silva e opta per un più quadrato 4-3-3. E all'88' arriva l'unica vera occasione per il Newcastle: colpo di testa in tuffo di Gayle, palla fuori di pochi centimetri. Ma è l'unico squillo: arriva il fischio finale di Marriner, il City può far festa.