Premier, si comincia stasera con Arsenal-Leicester: tutti a caccia del Chelsea di Conte

11 agosto 2017

Come sempre, almeno al via, non è semplice fare pronostici. Il Chelsea, campione in carica, si è rinforzato con Morata, Rudiger e Bakayoko, ma Conte non è ancora del tutto soddisfatto dal mercato e confida in qualche nuovo innesto da qui a fine agosto. A impressionare, in questa sessione estiva, è stato il City: oltre 240 milioni di euro spesi per Ederson, Bernardo Silva, Walker, Danilo, Mendy e Douglas Luiz. Guardiola ora non ha più alibi e l'obiettivo minimo - visto che c'è anche la Champions - è il titolo.



Il Manchester United è stato protagonista del maggiore investimento per un singolo giocatore, Lukaku, per cui i Red Devils hanno sborsato circa 85 milioni di euro. Il belga, "scippato" al Chelsea dal quale poi è stato prelevato Matic, è l'uomo su cui Mourinho conta per dare l'assalto alla Premier. Occhio poi al Liverpool, che ha preso Salah dalla Roma e probabilmente resisterà ai tentativi del Barcellona di acquistare Coutinho. L'ultimo successo dei Reds risale al 1990 e con Klopp potrebbe accadere qualcosa di importante. Nessun cambiamento radicale per il Tottenham, che però ha perso Walker, mentre l'Arsenal ha puntato tutto su Lacazette, costato praticamente 60 milioni di euro. Dal 2008/2009 nessuno riesce a vincere la Premier per almeno due anni consecutivi: per Conte l'impresa sarà durissima.