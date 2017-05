Premier: pokerissimo del Manchester City e terzo posto

6 maggio 2017

Neanche il tempo di iniziare e il City passa in vantaggio, corta respinta di testa della difesa ospite e Silva da due passi a porta vuota insacca. L'unico brivido verso la porta di Caballero lo provoca Benteke al 35', bello il suo colpo di testa ma è bravo il portiere del City a distendersi e respingere. Poi è solo Manchester. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa, De Bruyne serve Kompany che con un gran destro infila la palla sotto la traversa. Dieci minuti dopo (al 59'), è De Bruyne ad andare in rete, il tiro è angolato ma poco potente, il portiere non trattiene e la palla entra in porta.



Nel finale è Sterling a firmare il quarto gol con un comodo tap-in da due passi. In pieno recupero Otamendi di testa in tuffo mette a segno il gol del definitivo 5-0. La corsa per la Champions resta apertissima, per il momento il City aggancia il Liverpool al terzo posto a quota 69 e lo United insegue a 65 punti con una partita in meno delle rivali. Per il Crystal Palace i punti restano 38 e la matematica salvezza ancora non c'è.