Premier - Poker Tottenham sull'Everton, Chelsea fermato sul pari La squadra di Pochettino piazza il poker in casa e aggancia momentaneamente il Liverpool

13 gennaio 2018

Si apre la 23ª di Premier League: battuta di arresto per il Chealsea in casa con il Leicester. La gara termina 0-0 con la squadra di Puel in 10: doppio giallo per Chilwell. Balzo in avanti in classifica per il West Ham che batte l'Huddersfied Town 4-1. Il Totthenam vince con l'Everton 4-0 e aggancia momentaneamente in classifica il Liverpool. Reti di Son (26'), doppietta di Kane (47' e 59'), Eriksen (80') chiude.

CHELSEA-LEICESTER Settimana intensa quella di Conte protagonista di un botte e risposta con Murinho davvero acceso. Adesso occhi solo per il suo Chelsea che affronta in casa il Leicester City. Avvio senza ritmi altissimi per i Blues con Morata che tenta subito la giocata ma a fermarlo è l’offside. Ma la prima vera occasione del match è di Mahrez: palla servita da Ambrighton ma c’è immediata la risposta di Courtois. Gli uomini di Conte soffrono ancora la pressione del Leicester che ci riprova al 12’ con N’Didi di testa da corner, ancora Courtois a salvare il risultato. Altra tegola per i Blues: problemi muscolari per Cahill costretto a lasciare il campo, Conte decide l’ingresso di Andreas Christensen al 32’. La squadra di Claude Puel è decisamente in partita, il Chealsea però trova l’occasione al 44’ con Fabregas da fuori, Schmeichel ribatte in angolo.



Nella ripresa nulla da fare per la squadra di Conte che non riesce a trovare la quadratura giusta che possa creare difficoltà al Leicester City. La squadra di Puel resta in 10 uomini al 68’ con il doppio giallo rimediato da Chilwell: prima il fallo su Willian poi il tackle su Moses, ingenuità del calciatore che lascia il rettangolo di gioco. La squadra di Conte prova ad alzare i ritmi, forte dell’uomo in più ma il Leicester tiene bene il campo e stringe i denti. Termina a reti inviolate la partita a Stamford Bridge.

TOTTENHAM-EVERTON Il Tottenham non molla la presa e punta sempre più in alto in attesa del Liverpool che giocherà domani contro la capolista Manchester City. L’Everton tenta il colpo in trasferta ma la squadra di Pochettino non lascia spazio a tentennamenti. Sono i padroni di casa a imprimere maggiore energia nella prima fase di gioco. Al 15’ Heung-Min, con un colpo di testa di poco non trova la porta. Tira un sospiro di sollievo la squadra di Allardyce. Tosun prende per mano l’Everton e tenta il colpaccio al Wembley Stadium, respinto al 22’. Da qui, un monologo del Tottenham: al 26’ Heung-Min Son trova la rete del vantaggio che apre i giochi. Aurier serve l’assist per il compagno di squadra che di destro piazza il gol. Termina 1-0 per i padroni di casa il parziale. Si riparte dal Tottenham che segna la rete del 2-0: al 47’ Son serve l’assist perfetto per Harry Kane che piazza il destro da posizione molto ravvicinata ed è gol. Al 52’ altra grande occasione per i padroni di casa che dominano: Alli tenta il sinistro da centro area, di poco fuori. Ci pensa Harry Kane a non mollare la presa e al 59’ il gol che blinda il risultato: gran tiro di sinistro e palla che si stampa nell’angolino basso. La squadra di Pochettino non si ferma più: all’80’ Alli serve Eriksen con un tiro di destro da centro area ed è ancora gol, 4-0 per il Tottenham. Poker per i padroni di casa che agganciano momentaneamente in classifica il Liverpool.

LE ALTRE PARTITE Sugli altri campi il Crystal Palace batte il Burnley 1-0, al 21’ la rete di Sako. Il West Ham United vince col Huddersfield Town 4-1, apre i giochi la rete di Oble (25’), risponde per i padroni di casa Lolley (40’). Arnautovic riporta in vantaggio il West Ham (46’) e chiude i giochi Lanzini che si regala la doppietta del match (56’ e 61’). Termina 1-1 tra Newcastle United e Swansea, reti di Ayew (60’) e Joselu (68’) che ristabilisce la parità per i padroni di casa. Pareggio anche tra Watford e Southampton 2-2, reti di Gray (58’) e Doucoure (90’). Per il Southampton la doppietta di Ward-Prowse (20’ e 44’). Il West Bromwich Albion batte in casa il Brighton & Hove Albion 2-0, reti di Evans (4’) e Dawson (55’).

