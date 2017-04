Premier: poker Tottenham, pari Leicester

15 aprile 2017

Il Tottenham non vuole rassegnarsi, travolge 4-0 il Bournemouth a White Hart Lane nel primo anticipo della 32esima giornata di Premier League e si porta a -4 dal Chelsea di Antonio Conte. La squadra di Pochettino sblocca il risultato al 16' con Dembele sugli sviluppi di un corner di Eriksen, poi al 19' è splendido l'assist di tacco di Kane che serve nello spazio Son il quale realizza in diagonale sull'uscita di Boruc. In avvio di ripresa gli Spurs chiudono i conti proprio con Kane al 48' che riceve in area, si gira, si fa spazio e realizza col mancino. In pieno recupero, al 93', arriva il definitivo 4-0 dell'olandese Janssen che prima si fa parare il tiro da Boruc col sinistro, e poi insacca col destro.



Per il Tottenham è la settima vittoria consecutiva in campionato, un record che mancava dal 1967, e il 12esimo successo di fila a White Hart Lane, un primato assoluto. Gli Spurs sono imbattuti fra le mura amiche in questa stagione di Premier, 19 successi e due pareggi con 60 gol fatti e appena 11 subiti.





Continua a volare l'Everton di Koeman che batte 3-1 il Burnley e centra l'ottava vittoria di fila, un evento che non accadeva dall'aprile 1990. Succede tutto nella prima metà della ripresa: Vokes su rigore risponde a Jagielka, poi in tre minuti l'autogol di Mee e la rete di Lukaku fanno volare i Toffees, quinti a 57 punti insieme al Manchester United. Vittorie casalinghe anche per il Watford di Mazzarri, 1-0 allo Swansea con rete di Capoue, e per lo Stoke, 3-1 all'Hull di Ranocchia con gol dell'ex interista Shaqiri.

Occasione persa per il Leicester che, dopo la sconfitta in Champions a Madrid con l'Atletico, pareggia 2-2 sul campo del Crystal Palace. Le Foxes di Shakespeare si portano sul 2-0 con Huth e Vardy in avvio di ripresa, ma Cabaye e Benteke nel giro di un quarto d'oro firmano il definitivo 2-2. Stesso risultato, 2-2, anche tra Sunderland e West Ham: Black Cats salvati da un gol al 90' di Borini.