Premier: poker al Southampton, il Chelsea vede il titolo

25 aprile 2017

Nel recupero della 34esima giornata di Premier League il Chelsea sconfigge 4-2 il Southampton a Stamford Bridge e consolida il primato in classifica volando a 78 punti, 7 in più sul Tottenham che ha però una partita in meno. La squadra di Conte passa in vantaggio con Hazard , subisce il momentaneo pari di Romeu , ma conquista la vittoria grazie al gol di Cahill e alla doppietta di Diego Costa . Nel finale inutile la rete ospite di Bertrand.

Conte manda in campo dal primo minuto Hazard e Fabregas alle spalle di Diego Costa. A guidare l'attacco del Southampton c'è, invece, Manolo Gabbiadini. Passano 5 minuti e i Blues sono già in vantaggio con Hazard che infila la sfera in rete con un diagonale preciso. Al 18' il belga ha sul destro la palla del 2-0 ma calcia goffamente a lato. Il Southampton non ci sta e al 25' pareggia i conti con l'ex Romeu che infila da pochi passi il pallone messo al centro da Gabbiadini. Il Chelsea si riversa totalmente nella metà campo avversaria e al 36' Matic colpisce di poco a lato da fuori area al termine di un'azione tambureggiante. La squadra di Conte torna comunque in vantaggio allo scadere del primo tempo con un colpo di testa perentorio di Cahill sulla torre di Marcos Alonso.



Alla ripresa delle ostilità il Chelsea cala il tris con un'incornata vincente di Diego Costa sul perfetto cross di Fabregas. E' un duro colpo per gli ospiti che provano a reagire al 69' con un tiro di Gabbiadini che colpisce l'esterno della rete. All'87' Conte manda in campo Terry tra l'ovazione di tutto Stamford Bridge. Il punto esclamativo sulla vittoria dei Blues lo mette ancora una volta Diego Costa che chiude col destro al termine di un triangolo con Pedro. In pieno recupero arriva la seconda rete degli ospiti con un colpo di testa preciso di Bertrand che beffa Courtois. Il Chelsea mette comunque una seria ipoteca sul titolo mentre il Southampton resta al nono posto con 40 punti.