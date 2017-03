Premier: pari United, Gabbiadini lancia il Southampton

4 marzo 2017

Mezzo passo falso per il Manchester United che viene bloccato sull'1-1 ad Old Trafford dal Bournemouth nella 27esima giornata di Premier League. Per i Red Devils anche un rigore fallito da Ibrahimovic . Chi continua a brillare è Manolo Gabbiadini, a segno nel 4-3 del Southampton sul campo del Watford di Mazzarri. Secondo successo in fila per il Leicester dopo l'esonero di Ranieri: 3-1 all'Hull City, a segno Mahrez.

L'esonero di Claudio Ranieri ha fatto cambiare marcia al Leicester che, dopo il successo sul Liverpool, supera 3-1 l'Hull City e si porta a +5 sulla zona retrocessione. Le Foxes iniziano male e al 14' vanno sotto ma al 27' arriva l'1-1 di Fuchs che si inserisce in area e devia il prezioso assist di Vardy, bravo a sfondare sulla fascia sinistra. In avvio di ripresa, al 59', è Riyad Mahrez a firmare il sorpasso con un velenoso destro dal limite dell'area. Poi al 90' è uno sfortunato autogol di Huddlestone a fissare il risultato sul 3-1. Spettacolare sfida a Vicarage Road dove il Southampton batte 4-3 il Watford di Mazzarri . Gli Hornets sbloccano il risultato in avvio con Deeney ma i Saints ribaltano prima dell'intervallo con Tadic e Redmond. Nella ripresa il Watford pareggia al 79' con Stefano Okaka che si inserisce in area e realizza col sinistro su assist di Success. Passano pochi minuti e i Saints tornano in vantaggio con Manolo Gabbiadini , lesto a punire una mancata trattenuta del portiere e a realizzare. E' il sesto gol in quattro partite per l'ex Napoli. Nel finale il Southampton fa 4-2 ancora con Redmond, poi al 94' è Doucure a realizzare la terza rete del Watford. Nelle altre gare lo Stoke supera 2-0 il Middlesbrough con doppietta dell'ex interista Arnautovic, il Crystal Palace vince 2-0 sul campo del West Bromwich mentre lo Swansea batte 3-2 il Burnley con doppietta di Fernando Llorente, che firma il gol decisivo al 92' .

IBRA NERVOSO, BORUC STOPPA LO UNITED

A Old Trafford il risultato si sblocca al 23' ed è lo United a passare in vantaggio: una veloce circolazione di palla libera Valencia alla conclusione dal limite, sulla traiettoria c'è Rojo che spiazza Boruc con una beffarda deviazione di sinistro. Partita che prende la piega giusta per i Red Devils che, però, si complicano la vita da soli al minuto 40 quando Jones atterra ingenuamente Pugh in piena area abboccando a un suo dribbling a rientrare. L'arbitro Friend concede il penalty al Bournemouth e King lo trasforma con un destro potente sotto la traversa. Prima dell'intervallo tocca alla squadra di Howe fare harakiri: Surman, già ammonito, spintona a gioco fermo Ibrahimovic che cade a terra e il direttore di gara gli mostra il cartellino rosso. Bournemouth in dieci per tutta la ripresa. Il secondo tempo, come prevedibile, è a senso unico. Lo United, però, fa fatica a trovare spazi nonostante la superiorità numerica: al 56' ci prova Pogba con un gran destro diretto sotto l'incrocio, Boruc vola e si salva. Ma l'occasione più grossa per la squadra di Mourinho arriva al 71' quando l'arbitro concede il secondo rigore della sfida, stavolta ai Red Devils per un fallo di mano di Gosling su un colpo di testa di Pogba. Sul dischetto si presenta Ibrahimovic ma il suo destro rasoterra viene intuito da Boruc che si distende e respinge. Giornata no per lo svedese che domenica scorsa aveva deciso la finale di Coppa di Lega piegando il Southampton nel finale con un gran gol di testa. Nell'ultimo quarto d'ora lo United va all'assalto, Pogba ha la palla del 2-1 al 95' in mischia ma non la sfrutta. E al triplice fischio di Friend sono i giocatori del Bournemouth a uscire dal campo sorridenti per un punto pesantissimo. Mourinho deve invece fare i conti con il quarto pareggio nelle ultime sei partite di Premier League: il suo United non decolla.