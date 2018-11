Premier, Mou esulta con Rashford al 92': 2-1 Manchester United a Bournemouth

03/11/2018

Match da subito con ritmi elevatissimi, il Bournemouth dimostra di meritare l’attuale sesto posto in classifica mettendo alle corde in avvio la banda di Mourinho. Red Devils che partono con Martial e Mata ai lati di Sanchez, ma subiscono l’iniziativa degli uomini di Howe. Fraser impegna De Gea, poi è Wilson a trovare il gol del vantaggio con una bella conclusione all’angolino. Continuano a spingere i ‘Cherries’, che flirtano più volte con il raddoppio, De Gea deve impegnarsi per tenere a galla lo United con due interventi su Fraser e Stanislas. Viene fuori alla mezz’ora il Manchester e Martial capitalizza al meglio un assist di Sanchez insaccando al volo il gol dell’1-1. La partita gira e Mata, prima dell’intervallo, manca di poco il gol del sorpasso. Forcing United anche nella ripresa, Shaw e Sanchez chiamano Begovic a due ottimi interventi. Ma è clamorosa la tripla chance poco dopo il quarto d’ora della ripresa, con la punizione di Young a colpire la traversa e Rashford e Pogba murati sulla linea. Il Bournemouth non esce più e le occasioni fioccano, manca di pochissimo il bersaglio anche Herrera, quindi Pogba sciupa un’altra palla gol da dentro l’area. Il Bournemouth alleggerisce la pressione con una percussione di Brooks su cui è attento De Gea. Lingard spreca ancora calciando su Begovic in uscita, poi quando sembra che il pari sia scritto, in pieno recupero Akè buca su cross di Pogba e Rashford è freddo in area piccola a trovare il gol da tre punti. Terza vittoria nelle ultime quattro per il Manchester United che inizia pian piano a risalire la classifica, un buon Bournemouth esce sconfitto oltre i suoi demeriti.