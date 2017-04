Premier: Manchester United salvo al 94', il Leicester vola

4 aprile 2017

Mezzo passo falso nella rincorsa all'Europa per il Manchester United che strappa il pareggio 1-1 in casa contro l'Everton e si porta a -4 dai cugini del City. La squadra di Mourinho, reduce dallo 0-0 col West Bromwich, inizia in salita perchè al 22' Jagielka fa 1-0 con una deviazione ravvicinata su azione d'angolo. I Red Devils reagiscono, al 31' colpiscono una traversa con Herrera, poi al 55' è ancora il montante a respingere il colpo di testa di Pogba. Quando la sconfitta sembra certa, Ashley Williams combina un disastro, "parando" un tiro di Shaw: l'arbitro non ha dubbi, indica il dischetto e Ibrahimovic spiazza Robles su rigore per il definitivo 1-1.



Incredibile la marcia del Leicester che batte 2-0 il Sunderland fanalino di coda e centra la quinta vittoria di fila in campionato dall'esonero di Claudio Ranieri. Le Foxes di Shakespeare fanno la partita e al 69' sbloccano il risultato con un'incornata dell'algerino Slimani su cross da destra di Albrighton. Poco dopo, al 77', il Sunderland sfiora il pari con Anichebe che colpisce il palo e sulla ripartenza, al 78', arriva il definitivo 2-0 di Vardy che aggancia il pallone servitogli ancora da Albrighton e lo scaraventa sotto la traversa. Con questo successo Craig Shakespeare eguaglia due mostri come Guardiola e Ancelotti, gli unici ad aver vinto le loro prime 5 gare in Premier. Si rialza il Watford di Mazzarri che, dopo tre sconfitte e un pareggio, ritrova il successo contro il West Bromwich, battuto 2-0. Il vantaggio arriva al 13' e lo firma l'ex milanista con un bel destro in diagonale dal limite, poi in avvio di ripresa, al 49', Deeney non sbaglia a tu per tu col portiere. Dal 65' il Watford resta in dieci per l'espulsione di Britos ma amministra senza patemi il 2-0. Vince anche il Burnley, 1-0 allo Stoke con rete di Boyd.