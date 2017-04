Premier: Manchester United corsaro, Sunderland regolato

9 aprile 2017

Nel posticipo domenicale della 32esima giornata di Premier League, il Manchester United regola con un netto 3-0 il Sunderland allo Stadium Of Light. A sbloccare l'incontro ci pensa Zlatan Ibrahimovic. I padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Larsson e subiscono nella ripresa le reti di Mkhitaryan e Rashford. Con questo successo gli uomini di Mourinho salgono al quinto posto con 57 punti, 4 in meno del City che ha una gara in più.

Allo Stadium Of Light il Manchester United passa in vantaggio alla prima vera occasione da gol: al 31' Ibrahimovic controlla una sfera al limite dell'area e lascia partire un destro a giro che si insacca sul secondo palo. Poco dopo Fellaini sfiora il bis su cross di Shaw ma Pickford è attento e blocca a terra. Al 41' i padroni di casa vanno ad un passo dall'1-1 con Amichebe che, tutto solo davanti a Romero, calcia addosso al portiere dei Red Devils. Nel finale di frazione il Sunderland resta in 10 uomini per il rosso diretto all'indirizzo di Larsson che entra in scivolata a piedi uniti su Herrera.



A inizio ripresa Mkhitaryan chiude virtualmente i conti con un preciso diagonale che si infila nell'angolino. Al 60' Pogba spreca l’occasione del tris calciando alto dopo la splendida torre di testa di Ibra. Nel finale c'è gloria anche per Rashford che riceve palla dallo svedese e la spedisce in rete sul secondo palo. Lo United resta dunque in corsa per un posto in Champions League portandosi a -4 dal quarto posto del City, che ha però una partita in più. Il Sunderland resta in fondo alla classifica a quota 20.