Premier: Manchester City corsaro a Bournemouth, è secondo

13 febbraio 2017

Terza vittoria in fila del Manchester City che vince 2-0 sul campo del Bournemouth nel monday night della 25esima giornata di Premier League e sale a 52 punti, solitario al secondo posto a -8 dal Chelsea di Conte . La squadra di Guardiola, che al 15' perde per infortunio il baby fenomeno Gabriel Jesus, al 29' passa con Sterling e poi nella ripresa raddoppia al 69' per l'autorete di Mings . Anche due legni colpiti dai Citizens.

Il Manchester City è secondo da solo a -8 dal Chelsea grazie al successo per 2-0 sul campo del Bournemouth, formazione che nel 2017 non ha ancora vinto. La partita non inizia nel migliore dei modi perchè al 15' Guardiola deve sostituire il baby fenomeno brasiliano Gabriel Jesus, infortunatosi alla caviglia, e inserire Sergio Aguero. La sfortuna prosegue al 27' quando il tiro a botta sicura di Sterling finisce sul palo. Poco dopo però il Manchester City si sblocca trovando il gol dell'1-0 al 29': cross da sinistra di Sanè, un difensore devia e la palla schizza sul secondo palo dove Sterling è ben piazzato e insacca.



Nella ripresa il City trova il raddoppia al 69': cross basso da sinistra di Sterling, tocco sotto misura di Aguero e ultima deviazione di Mings per l'autogol. Col doppio vantaggio la squadra di Guardiola gioca in scioltezza e nel finale rischia di dilagare: all'84' la conclusione mancina di Sanè si stampa sulla traversa, poi Boruc respinge il missile di Kolarov e al 93' è ancora Sanè a mancare il gol col destro in diagonale che esce di poco.