Premier: lo United si prende i tre punti, regolato il Burnley

23 aprile 2017

Nel primo posticipo domenicale della 34esima giornata di Premier League il Manchester United sconfigge 2-0 il Burnley al Turf Moor e vola al quinto posto in classifica a 63 punti , uno in meno dei cugini del City a parità di partite giocate (32). Gli uomini di Mourinho , alla prima senza l'infortunato Ibrahimovic, conquistano la terza vittoria consecutiva in campionato grazie ai gol siglati da Martial e Rooney nel primo tempo.

Con Ibrahimovic out per il grave infortunio al ginocchio, Mourinho inserisce Rooney al centro dell'attacco con Lingard e Martial ai suoi lati. Lo United parte col piede sull'acceleratore e al 21' passa in vantaggio con Martial che deve solo appoggiare in fondo al sacco il pallone servito da Herrera al termine di un perfetto contropiede imbastito dallo stesso francese. Al 39' è Rooney a raddoppiare con un tocco ravvicinato su un pallone vagante inizialmente respinto da Heaton. Nella ripresa i Red Devils vanno vicini al tris con una gran botta di Pogba che termina di poco a lato. Poi è il neo-entrato Rashford a non inquadrare la porta di un soffio con un rasoterra insidioso dopo uno scatto bruciante sulla destra. Il Burnley non riesce ad imbastire azioni pericolose e resta nelle zone calde della classifica con 36 punti. Lo United continua a volare ed è in piena corsa per un posto in Champions League.