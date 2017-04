Premier: lo United si prende i tre punti, regolato il Burnley. Cade il Liverpool I Red Devils vincono 2-0 e si portano a -1 dal City. I Reds perdono 2-1 in casa col Crystal Palace

23 aprile 2017

Nella 34esima giornata di Premier League il Manchester United batte 2-0 il Burnley al Turf Moor e vola al quinto posto in classifica a 63 punti, uno in meno del City a parità di partite giocate (32): decisive le reti di Martial e Rooney. Crolla il Liverpool, sconfitto 2-1 in rimonta ad Anfield dal Crystal Palace con una doppietta firmata dall'ex Benteke. La squadra di Klopp resta terza a quota 66 ma con 2 gare in più di Red Devils e Citizens.

Con Ibrahimovic out per il grave infortunio al ginocchio, Mourinho inserisce Rooney al centro dell'attacco con Lingard e Martial ai suoi lati. Lo United parte col piede sull'acceleratore e al 21' passa in vantaggio con Martial che deve solo appoggiare in fondo al sacco il pallone servito da Herrera al termine di un perfetto contropiede imbastito dallo stesso francese. Al 39' è Rooney a raddoppiare con un tocco ravvicinato su un pallone vagante inizialmente respinto da Heaton. Nella ripresa i Red Devils vanno vicini al tris con una gran botta di Pogba che termina di poco a lato. Poi è il neo-entrato Rashford a non inquadrare la porta di un soffio con un rasoterra insidioso dopo uno scatto bruciante sulla destra. Il Burnley non riesce ad imbastire azioni pericolose e resta nelle zone calde della classifica con 36 punti. Lo United continua a volare ed è in piena corsa per un posto in Champions League.

ANCHE POGBA SI FA MALE E' un periodo davvero poco fortunato per José Mourinho che, dopo i gravi infortuni di Ibrahimoivc e Rojo, rischia di perdere anche Paul Pogba. Il centrocampista francese, infatti, è uscito nel finale del match con il Burnley per un problema a una gamba. Da stabilire entità e tempi di recupero.

BRUTTO PASSO FALSO PER IL LIVERPOOL Nel Liverpool Klopp conferma il tridente composto da Firmino, Origi e Coutinho e al 24' è proprio il brasiliano ex Inter a siglare la rete del vantaggio con una straordinaria punizione dai 25 metri che si infila sotto l'incrocio. Al 42', però, il Crystal Palace pareggia i conti con Benteke, grande ex dell'incontro, che infila in fondo al sacco il cross millimetrico di Cabaye. Nella ripresa i Reds non riescono a reagire e subiscono il secondo gol di Benteke, siglato questa volta di testa su palla messa al centro da Puncheon. Nessuna reazione per gli uomini di Klopp nel finale e così il Crystal Palace porta a casa la terza vittoria nelle ultime tre stagioni in campionato ad Anfield. Il Liverpool rimane terzo ma con due gare in più di City e United (rispettivamente a -2 e -3): la strada verso un posto in Champions si fa sempre più ripida.

