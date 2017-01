Premier: lo Swansea sgambetta il Liverpool, Rooney salva lo United

21 gennaio 2017

LLORENTE FA UN REGALO A CONTE: LIVERPOOL KO

Primo tempo equilibrato ad Anfield con un'occasione per parte. La prima, al 17', è per i Reds con Lallana che tenta la deviazione acrobatica su cross di Firmino ma spara in tribuna. Decisamente più pericoloso lo Swansea che due minuti più tardi colpisce il palo con una conclusione di Carroll. Ma è a inizio ripresa che il match si infiamma, con tre gol nell'arco di sette minuti. A sbloccare il risultato è Llorente che al 48', su una mischia originata da un corner, trafigge Mignolet da due passi. Quattro giri di lancette e l'attaccante spagnolo ex Juventus firma la sua terza doppietta stagionale in Premier League con un'incornata su traversone dalla sinistra di Carroll. Swansea avanti 2-0, ma la doccia gelata sveglia il Liverpool che accorcia subito le distanze al 55'. Cross di Milner e colpo di testa vincente di Firmino che anticipa Olsson: Fabianski non può arrivarci.



Adesso l'inerzia della gara è tutta dalla parte della squadra di Klopp e al 69' arriva il pareggio: Wijnaldum crossa dalla sinistra, Firmino controlla col petto e - circondato da due difensori - trova l'angolino basso con un sinistro in controbalzo. Tifosi dei Reds in visibilio, ma nuovamente gelati una manciata di minuti più tardi: dopo una percussione di Carroll e una serie di rimpalli, Sigurdsson si ritrova il pallone sul sinistro e trafigge Mignolet in uscita. Gli ultimi venti minuti (recupero compreso) sono un assedio del Liverpool, ma lo Swansea resiste e porta a casa tre punti d'oro. A sorridere è soprattutto il Chelsea di Antonio Conte con il tecnico salentino che, ironia del destino, deve ringraziare proprio un suo ex allievo, quel Fernando Llorente che insieme a lui alla Juventus vinse uno scudetto e una Supercoppa italiana.