Premier, Leicester-Liverpool 1-2: ci pensano Mané e Firmino, ma che papera Alisson!

01/09/2018

Il Liverpool vuole il quarto successo di fila per mettere pressione alle rivali e parte a mille all’ora al King Power Stadium. Dopo meno di quattro minuti, Salah cestina una palla gol monumentale dopo un salvataggio di Schmeichel su Firmino, quindi ci pensa poco dopo Mané a sbloccare il punteggio. Il senegalese va via di forza in area su suggerimento di Robertson e insacca di punta. Prima metà del primo tempo eccellente dei ‘Reds’, che sfiorano in un paio di circostanze il raddoppio. Leicester senza Vardy squalificato, ma il sostituto Gray, assistito da un frizzante Maddison, prova a non farlo rimpiangere e impegna Alisson in una gran parata a terra. Nella seconda parte della prima frazione riemerge la squadra di Puel che prova a spingere, il Liverpool abbassa i ritmi sapientemente e colpisce al 45’ con Firmino di testa su angolo.



La rete del 2-0 potrebbe spegnere, di fatto, la partita, ma nella ripresa il Leicester non vuole saperne di arrendersi e scende in campo con grande grinta. Due grandi occasioni per le Foxes con Maddison, murato da Joe Gomez a un passo dal gol, e con Morgan, che su palla inattiva ciabatta a due metri da Alisson. Poi, la monumentale sciocchezza del portiere brasiliano, che sfida Iheanacho in dribbling perdendo malamente palla. Il nigeriano serve Ghezzal che a porta vuota insacca interrompendo l’imbattibilità di Alisson in campionato a 333 minuti. Nel finale, il Leicester prova il forcing per arrivare al pareggio, mettendo sul terreno di gioco tutto quello che ha, ma il Liverpool riesce a gestire, pur non riuscendo ad approfittare di grandissimi spazi in ripartenza, e conduce in porto una vittoria pesantissima.