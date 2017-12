Premier League, United ripreso al 94' dal Leicester: 2-2 e il City vola a +13 Una doppietta di Mata non basta ai Red Devils e aumenta il distacco dalla capolista di Guardiola

23 dicembre 2017

Il Manchester City nella 19ª giornata di Premier stende il Bournemouth conquistando la vittoria consecutiva numero 17 in campionato: 4-0 firmato Aguero (27' e 79'), Sterling (53'), e Danilo (85') e capolista a +13 sullo United bloccato 2-2 in casa del Leicester: apre Vardy (27'), poi la doppietta di Mata (40' e 60') per i Red Devils beffati al 94' da Maguiree. Chelsea fermato sullo 0-0 dall'Everton a Goodison Park.

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH 4-0 Non concede sconti il City che prosegue il volo solitario in vetta alla classifica di Premier League. Nulla da fare per il Bournemouth, ancora a secco di vittorie a Manchester nella sua storia e reduce da passivi pesanti negli ultimi scontri con i Citizens. La squadra di Guardiola non carbura nei primi minuti e gli ospiti provano il colpo a sorpresa con Stanislas che manca di poco lo specchio della porta. È l'unico acuto prima dell'assolo dei Citizens: Walker prova a rompere gli equilibri trovando la respinta della difesa del Bournemouth, poi Aguero spara alto da posizione defilata e Fernandinho manca l'appuntamento con il gol colpendo di testa dal cuore dell'area di rigore. Otamenti fa le prove generali per il vantaggio costringendo Begovic ad allungarsi sotto la traversa. Al 27' Fernandinho taglia in due l'area con un cross trovando Aguero libero di colpire di testa per il gol che spezza l'equilibrio. Il ritmo dei Citizens non è incalzante. De Bruyne cerca il raddoppio con il mancino, ma nel finale di primo tempo è il Bournemouth a crederci di più provandoci con Cook e Ibe che non riescono, però, a impensierire Ederson. Nella ripresa il City macina ancora gioco e al primo vero affondo mette in ghiaccio la partita: al 53' Aguero trova il corridoio per servire Sterling, il tiro di destro in corsa non lascia scampo a Begovic. Sterling si conferma la bestia nera del Bournemouth segnando per la settima volta in cinque presenze contro i Cherries. I ritmi si abbassano, il City cerca il tris con De Bruyne che manda di molto al lato, poi lo trova con il secondo gol di Aguero, ancora di testa, che al 79' sfrutta l'assist di Silva. Nel finale c'è tempo per il poker calato da Danilo all'85' con un mancino sul primo palo che fissa il risultato sul 4-0.

EVERTON-CHELSEA 0-0 Il Chelsea di Conte a Goodison Park va a caccia dell'aggancio momentaneo al secondo posto sul Manchester United. L'Everton dimostra però di aver cambiato marcia dall'arrivo di Allardyce in panchina e, grazie anche a un super Pickford, riesce a rallentare i Blues che devono accontentarsi di un pari a reti inviolate fallendo l'aggancio. Il Chelsea parte subito con il piede premuto sull'acceleratore e cerca il vantaggio con Pedro al primo affondo, la conclusione dal limite però termina di poco fuori.



Kantè si scatena e va al tiro due volte in pochi minuti trovano la retroguardia dell'Everton sempre pronta. Jagielka salva l'Everton evitando la beffa sulla linea di porta per due volte, poi le conclusioni di Alonso, Bakayoko e Willian confermano il dominio territoriale dei Blues senza però riuscire a sbloccare la partita. Nella ripresa la musica non cambia, l'Everton sembra essere costantemente alle corde ma non va mai al tappeto. Come nel primo tempo è ancora Pedro a suonare la carica, ma Pickford dice di no. I padroni di casa sembrano aver trovato la giusta compattezza nelle retrovie e l'assedio del Chelsea inizia a portare meno occasioni da rete.



Prova a spezzare l'equilibrio Hazard con un mancino che trova una deviazione prima di terminare in porta. Willian sbaglia ancora la mira e non impensierisce Pickford, poi Williams rischia di regalare il gol del vantaggio ai Blues sfiorando una clamorosa autorete venendo salvato dalla traversa. È il brivido più grande per l'Everton, che nei minuti finali subisce la foga del Chelsea mantenendo, però, la porta inviolata. Termina 0-0, con il Chelsea che rallenta dopo due vittorie consecutive e l'Everton che agguanta il sesto risultato utile consecutivo in Premier.

LEICESTER CITY-MANCHESTER UNITED 2-2 Dopo la cocente eliminazione giunta in Coppa di Lega inglese, con la sconfitta subita per mano del Bristol City, il Manchester United è tornato in campo in casa del Leicester per rendere vivo il campionato dopo la vittoria nel pomeriggio del City che con il 4-0 al Bournemouth aveva allungano fino a +14 in testa alla classifica. Impresa non riuscita e Natale amaro, però, per Mourinho che lancia in campo i Red Devils con Martial, Mata e Lukaku nel tridente mentre il Leicester si affida al solito Jamie Vardy che al 27' porta in vantaggio i padroni di casa con un tiro da centro area, di sinistro, che batte De Gea e si infila nell'angolino. Il Manchester United si scuote e trova il pareggio al 40' con Juan Mata che di sinistro trafigge Schmeichel ed è così che si va a riposo sull'1-1.



Nella seconda frazione di gioco ci prova Pogba ma il suo tiro al 52' viene parato da Schmeichel, mentre il Leicester si fa vivo dalle parti di De Gea con Fuchs. Ribaltamento di fronte e Martial mette paura alla difesa di casa. Dopo qualche minuto di stasi e l'infortunio di Simpson, con il tecnico Puel costretto a sostituirlo mandando in campo Amartey, lo United riprende a spingere ed ecco che arriva il ribaltone: minuto 60 e Mata fa doppietta trasformando magicamente un calcio di punizione. Al minuto 74 la strada per la vittoria dello United sembra spianata dall'espulsione da record di Amartey, che nel giro di un quarto d'ora si becca due gialli e lascia il Leicester in inferiorità numerica, ma per lo United arriva la beffa al quarto minuto di recupero quando Albrighton aziona Maguire che di destro batte De Gea facendo impazzire il King Power Stadium. Una vera beffa per lo United che adesso si ritrova a 13 punti di distanza dal City capolista.

