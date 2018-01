Premier League: tris di Aguero, City travolgente

20 gennaio 2018

BRIGHTON-CHELSEA 0-4 La squadra di Conte ci mette la grinta, il Brighton & Hove Albion prova ad arginare i blues ma è impresa ardua. Agguerrito Eden Hazard si rende subito protagonista all’Amex Stadium: al 3’ tenta il tiro da centro area che si stampa sotto la traversa ed è subito gol per il Chelsea. Spinge con determinazione la squadra di Conte e trova anche la seconda rete del match in pochissimi minuti: Willian, servito da un tacco di Batshuayi, calcia di destro, supera Mat Ryan e trova la rete. I padroni di casa provano una timida reazione e al 14’ Solly March indirizza verso la porta di Caballero, parata. Quanto Chelsea in questa prima fase di gioco con tutti i suoi uomini aggressivi: al 28’ altra grande occasione, questa volta con Michy Batshuayi che vede la porta, calcia di forza ma Mat Ryan ferma tutto. La squadra di Chris Hughton non molla e resta in partita ma il primo tempo termina col parziale di 2-0 per i blues. Nella ripresa il Brighton & Hove Albion ci mette più intensità e trova anche più occasioni. Più incisivi i padroni di casa e le azioni pericolose arrivano: al 50’ Davy Propper ha l’occasione di accorciare il risultato: colpisce di testa verso la porta di Caballero ma trova il palo. Al 58’ Conte è costretto al cambio per infortunio: fuori Christensen dentro David Luiz. Il Chelsea non cala i ritmi e al 77’ arriva la doppietta personale di Hazard e terzo gol del match. Il Brighton può poco o nulla contro la squadra di Conte che continua a spingere e all’89’ è Moses ad archiviare definitivamente la pratica: tiro da sinistro e rete. Termina 4-0 per il Chelsea la gara col Brighton & Hove Albion e blues che agganciano momentaneamente il Manchester United al secondo posto in classifica.

ARSENAL-CRYSTAL PALACE 4-1

La squadra di Wenger punta subito l’obiettivo e lo conquista senza rischiare troppo. Un super primo tempo per l’Arsenal protagonista. Al 6’ Monreal piazza la prima rete del match. Iwobi non si fa attendere e al 10’ piazza il secondo gol per i gunners. Laurent Koscielny trova lo spazio e di destro, sorprende ancora il Crystal Palace: e sono 3 al minuto 13. Totale dominio Arsenal: al 22’ Lacazette da centro area serve il poker. Per il Crystal Palace prova a riaprire i giochi Milivojevic che segna la rete per i suoi al 77’.



BURNLEY-MANCHESTER UNITED 0-1

Il Burnley prova la prima giocata al 6’ con Tarkowsky: colpo di testa in area, la traiettoria è fuori misura. Nessun pericolo per lo United. Risponde subito Pogba di destro, brividi per il Burnley ma la palla esce, seppur di poco. Le due squadre se la giocano e gli uomini di Dyche tengono testa alla squadra di Mourinho. Tante occasioni ma primo tempo a reti inviolate. Si riparte con il Manchester United che trova la giocata vincente al 54’: Martial dalla sinistra calcia teso sotto la traversa ed è gol. Termina con la vittoria dello United.



EVERTON-WEST BROMWICH ALBION 1-1

Subito in partita, le due squadre che si sfidano a viso aperto. A passare in vantaggio, però, è il West Bromwich che trova subito il gol con Rodriguez al 7’. Calcio di destro a cercare l’angolino basso, ed è 1-0 per la squadra di Pardew. Nella ripresa l’Everton pareggia i conti al 70’ con Niasse servito di testa da Walcott. Nessuna sorpresa in questa ultima fase di gioco con la gara che termina in parità.



LEICESTER CITY-WATFORD 2-0

La squadra di Silva sa che non può attendere l’avversario e punta subito la porta. L’avvio è del Watford che trova due corner preziosi ma non riesce a sfruttarli. Il Leicester attende guardingo e senza frenesia tesse la tela per l’assalto alla preda e arriva la ricompensa. Fallo in area e calcio di rigore. Dal dischetto ci va Vardy che ha conquistato il penalty: tiro preciso e gol per il Leicester City al 39’. Al 90’ sono ancora i padroni di casa con Mahrez a sigillare il risultato: finisce 2-0.



STOKE CITY-HUDDERSFIELD TOWN 2-0

Un primo tempo tutto sommato equilibrato tra le due formazioni. Lo dice anche il parziale a reti inviolate. Nella prima fase c’è più Stoke City con Shaqiri particolarmente pericoloso in più occasioni. Nella ripresa lo Stoke City non fallisce l’occasione che arriva dai piedi di Joe Allen al 53’: tiro di destro e palla che gonfia la rete. La squadra di Lambert ci crede e trova anche il raddoppio con Mame Biram Diouf al 69’. Sorpresa Stoke City che conquista tre punti importantissimi per la corsa salvezza.



WEST HAM-BOURNEMOUTH 1-1

Sfida alla pari così come il risultato che regala un punto a testa e nessun ribaltamento in classifica. Il West Ham tenta con il colpo di testa con Arnautovic ma nulla di fatto, parato sotto la traversa. Il Bournemouth prova ad insidiare la squadra di Moyes. Al 71’ c’è la rete di Ryan Fraser per gli ospiti ma la risposta dei padroni di casa è immediata: al 73’ “Chicharito” Hernandez risponde con un gran sinistro e gol: 1-1 al London Stadium.