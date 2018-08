Premier League: tracollo United, il Tottenham vince 3-0 a Old Trafford

27/08/2018

La prima occasione del match è per Lukaku: l’attaccante belga si avventa sul retropassaggio di Rose, supera Lloris - confermato capitano da Pochettino a tre giorni dall'arresto per guida in stato di ebbrezza - ma a porta vuota non trova incredibilmente la rete del vantaggio, spedendo il pallone a lato. Ancora Lukaku pericoloso al 19’ sul cross di Shaw: para Lloris. Il Tottenham prova a rispondere con l’incursione di Alli, che evita Smalling, ma non riesce a servire Kane per il ritorno del difensore inglese. La risposta dello United è affidata a Fred: il brasiliano conclude a giro dal limite dell’area, sfiorando il palo. La chance finale del primo tempo capita sui piedi di Eriksen, ma il suo sinistro è debole e De Gea para senza problemi. Termina senza reti, dunque, il primo tempo. La ripresa si apre ad alti ritmi: ci prova subito Pogba con un tiro dai 20 metri, pallone di poco a lato. Al 50’ arriva il vantaggio del Tottenham: cross in area di Trippier e Kane di testa non perdona. La risposta della squadra di Mourinho non si fa attendere: conclusione ravvicinata di Lukaku su cui Lloris si supera. Al 52’ gli Spurs raddoppiano: Eriksen va via sulla destra e serve al centro dell’area Lucas Moura, che con il destro batte De Gea. Uno-due micidiale che annichilisce lo United, che rischia di subire il 3-0 sul retropassaggio di Lindelof, con Alli che recupera palla, evita in un primo momento De Gea, ma si fa murare la conclusione dal ritorno dell’estremo difensore di casa. Lo United non c’è e il Tottenham prova a chiuderla definitivamente, ma Kane, servito sul secondo palo da Trippier, di testa spedisce la sfera a lato da ottima posizione. Il Manchester prova a rialzare la testa con la conclusione di Lingard: il pallone viene deviato e termina di poco alto sopra la traversa. Nel finale, però, la squadra di Mourinho crolla: Kane serve in contropiede Lucas Moura, che batte per la terza volta De Gea, siglando anche la sua doppietta personale (84’). Il Tottenha resta così a punteggio pieno, United fermo a 3 punti.