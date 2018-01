Premier League, Tottenham-West Ham 1-1: Song risponde a Obiang

4 gennaio 2018

A Wembley è tutto esaurito. Kane recupera dal virus che lo aveva praticamente tenuto fuori contro lo Swansea, ed è il più avanzato in campo degli uomini di Pochettino, davanti a Son e Alli. Tante le assenza per Moyes tra cui spiccano Antonio e Sakho. Non c'è la fa neanche Cresswell, in dubbio fino all'ultimo. Regolarmente in campo El Chicharito. Al 3' una deviazione fortuita in area degli ospiti rischia di trasformarsi in un assist per Alli, ma Adrian gli nega il gol. Sugli sviluppi del corner una mischia regala a Sissoko la possibilità di sbloccare il match, ma la sua conclusione di destro è murata dalla difesa degli Spurs. Al 14' Kane stoppa in area, controlla, si gira in un fazzoletto di terreno e calcia, ma la sua conclusione è respinta da Ogbonna. Passa poco più di un minuto e con un azione quasi fotocopia Kane trova il gol, ma la bandierina dell'assistenze era già alta da tempo. Poco dopo un serpentina in solitaria di Son non ha fortuna. Aurier al 34' serve un pallone stupendo a Kane, il quale però, tutto solo in area, non riesce a controllare. Allo scadere dei primo tempo la conclusione dalla distanza di Eriksen viene deviata in corner da Adrian.



Nella ripresa l'andamento del match non cambia: è solo il Tottenham ad attaccare, mentre il West Ham si difende con quasi tutti gli uomini dietro la linea della palla. Prima vera occasione della ripresa dopo dieci minuti: Alli scende sul fondo, cross dietro su cui si avventa Son, ma il suo destro viene deviato da Ogbonna diventando facile preda di Adrien. Al 66' doppia occasione per gli Spurs: prima Kane finta in area ma sul più bello viene fermato da Zabaleta; il pallone si alza a campanile e diventa buono per Alli, che però di testa non trova la porta. Al 70' la partita prende una svolta clamorosa. Dal nulla e da distanza siderale Obiang trova, calciando di collo pieno, l'angolino alto alla destra di Lloris, il quale nulla può: vantaggio West Ham al primo vero tiro in porta. Passa un minuti e Kane sfiora il pari: Adrian si salva con i piedi. Al' 83, dopo vari tentativi, arriva il pari di Son, il più pericoloso dei suoi, che trova il gol con una conclusione molto simile a quella di Obiang; anche lui collo pieno da oltre sedici metri su cui Adrien nulla può. A capolavoro risponde capolavoro. Poco dopo West Ham vicinissimo al vantaggio: Ayew entra in area di forza, il suo tiro è deviato in corner da Lloris. Il forcing finale del Tottenham non ha fortuna, finisce solo 1-1. Ma gli Spurs, che restano al quinto posto ma a -3 dal quarto piazzamento del Liverpool, tirano un sospiro di sollievo. Il West Ham conquista un pareggio che lo porta due punti sopra la zona retrocessione.