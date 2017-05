Premier League: super Tottenham, 6-1 al Leicester

18 maggio 2017

Il Tottenham batte 6-1 il Leicester nel recupero della 28a giornata di Premier League e consolida ancora di più il suo secondo posto, alle spalle solo del Chelsea. Super partita di Kane al King Power Stadium, l'attaccante mette a segno ben quattro reti, doppietta per il sudcoreano Son Heung-Min. Con questo successo gli Spurs salgono a quota 83 punti, sconfitta indolore per il Leicester che era già matematicamente salvo.

Solo un grandissimo Chelsea ha impedito al Tottenham di conquistare il titolo in Premier League, la squadra di Pochettino gioca un calcio spettacolare e l'ennesima dimostrazione arriva dalla sfida del King Power Stadium. Gol e giocate di classe per gli Spurs, niente da fare per il Leicester che viene sommerso di reti, finisce 6-1. A brillare è soprattutto la stella di Harry Kane l'attaccante della nazionale inglese segna ben quattro delle sei reti totali e sale in testa alla classifica marcatori a quota 26, scavalcando Lukaku e Sanchez.



Ottima anche la partita del coreano Son Heung-Min, per lui arriva una doppietta condita anche da uno splendido assist. Anche se la magia più bella di serata la fa Dele Alli, inventandosi uno scavetto a scavalcare la difesa che permette a Son di trovarsi solo davanti al portiere e realizzare il momentaneo 2-0. Il Tottenham chiuderà la stagione nel prossimo turno facendo visita all'Hull City, mentre il Leicester sarà impegnato ancora in casa contro il Bournemouth.