Premier League: Sarri batte Benitez, Chelsea a punteggio pieno

26/08/2018

NEWCASTLE-CHELSEA 1-2

Sfida tra gli ultimi due ex allenatori del Napoli al St. James Park di Newcastle dove la formazione di casa allenata da Rafa Benitez ospita il Chelsea di Maurizio Sarri. I bianconeri lanciano Rondon unica punta ed un atteggiamento decisamente difensivo con una linea di difesa a cinque e quattro centrocampisti, tutti a difesa della porta. Sarri piazza Jorginho in mediana con Kanté e Kovacic ai suoi fianchi e un tridente con Morata perno centrale accompagnato da Pedro e Hazard. Al 24' la prima occasione è per Hazard ma il suo tentativo termina di un soffio a lato. Al 35' occasione anche per il Newcastle con Rondon che di testa sfiora il palo. Un minuto dopo per il Chelsea risponde Pedro con un diagonale di sinistro bloccato dal portiere Dubravka. Il primo tempo termina a reti inviolate e la grande ragnatela di passaggi del Chelsea non riesce a trovare sfoghi offensivi. La ripresa si apre più o meno con lo stesso copione: il Newcastle si difende senza pensare troppa alla fase offensiva tant'è che per registrare un'occasione bisogna aspettare il minuto 72: straordinario tiro dalla distanza di Rüdiger che con un destro potente centra in pieno la traversa, che nega un gol che sarebbe stato fantastico all'ex difensore della Roma. L'occasione che cambia il volto alla partita arriva al 76 con un calcio di rigore assegnato al Chelsea per un netto atterramento di Marcos Alonso buttato giù da Schar: Hazard si presenta dal dischetto e chiude il destro per battere Dubravka e abbattere il muro difensivo del Newcastle di Benitez. La gioia dura poco, perché il Newcastle trova al minuto 83 la rete del pareggio: Yedlin si libera con una gomitata (non vista dall'arbitro) di Giroud e dalla destra mette al centro per la testa di Joselu che con un'inzuccata sul primo palo batte Kepa. Emozioni a raffica, perché il Chelsea si rituffa in attacco e al minuto 87 trova di nuovo il vantaggio: punizione di Willian al centro, sponda di Giroud per Marcos Alonso, diagonale di destro deviato nella propria porta proprio da Yedlin che gonfia la rete sbagliata. Triplice fischio e il Chelsea di Sarri vince la terza gara di fila per volare in testa alla classifica a punteggio pieno, insieme al Liverpool e alla sorpresa Watford.