Premier League: Sanchez lancia lo United, 2-0 all'Huddersfield

3 febbraio 2018

BURNLEY-MANCHESTER CITY 1-1

La capolista si presenta allo stadio Turf Moor di Burnley a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, Guardiola lancia il City con un tridente rapido e tecnico: Sterling e Bernardo Silva a supporto di Aguero. Mediana affidata a Gundogan, Fernandinho e soprattutto alla forza mista a fantasia di De Bruyne. I padroni di casa, invece, piazzano Vokes unica punta con Barnes alle sue spalle. A sbloccare la contesa, però, ci pensa un difensore: Danilo dai 25 metri prende la mira e scaglia un destro forte e a girare che si insacca all’incrocio, sul secondo palo, non lasciando alcuna speranza al portiere Pope. Il Manchester City al 21’ è in vantaggio 1-0. Il Burnley avrebbe l’occasione per pareggiare con Mee, ma il suo diagonale viene fermato da Ederson. Il primo tempo si chiude, però, con una grande occasione per Aguero che sottomisura centra in pieno il petto di Pope ed è così che al duplice fischio il City è avanti con il minimo scarto.



Nella ripresa la squadra di Guardiola inizia subito a spingere con Gundogan in grande spolvero, mente brillante delle manovre offensive del City. Al 50’ ci prova ancora Danilo dal limite dell’area, ma la sua conclusione ha meno fortuna di quella valsa il gol nel primo tempo e finisce alta. Al 55’ azione meravigliosa del City, con Aguero che serve Sterling, da centro area il suo destro finisce alto sulla traversa e sfuma ancora il raddoppio. Al 57’ ancora Danilo ci riprova, stessa posizione e stessa conclusione vincente nel primo tempo, stavolta però Pope con le punte delle dita alza in corner. Al 67’ Burnley a un passo dal pareggio: conclusione forte e precisa di Lennon, ma Ederson si supera e riesce a deviare la palla che incoccia anche la traversa. Si va dall’altro lato e Sterling al 70’ si divora il raddoppio del City sbagliando, clamorosamente, a due passi dalla porta aprendo il piatto sinistro a porta spalancata, ma calciando fuori tra lo stupore di tutti. Un peccato capitale, perché al minuto 82 arriva il pareggio del Burnley con un cross dalla destra di Lowton che pesca l’inserimento di Gudmundsson che con il sinistro, sottomisura, al volo riesce a battere Ederson per firmare l’1-1. Lotta serrata fino alla fine, ma al triplice fischio è grande la gioia per i padroni di casa per aver fermato la corsa della capolista di Guardiola.