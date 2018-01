Premier League, prima sconfitta per il City: Liverpool travolgente, è 4-3

14 gennaio 2018

Assalto Champions League per il Liverpool, il Manchester City capolista di Guardiola non vuole arrestare la corsa. Al 9’ i Reds trovano il vantaggio con la rete di Chamberlain che punta la porta e gonfia la rete. Sbloccato il risultato, tocca alla squadra di Guardiola la reazione. Aguero spreca l’occasione del pari, servito da De Bruyne. Nessun problema per il City: Sané di forza entra nell’area di rigore, spiazza Karius e pareggia i conti al 40’. Ritmi altissimi tra le due squadre e il primo tempo termina 1-1, duello alla pari tra Klopp e Guardiola.



Il City torna in campo con determinazione e al 50’ sfiora il vantaggio: da corner Otamendi supera tutti ma trova la traversa. Ma è il Liverpool ad avere la meglio e al 59’ Roberto Firmino sigla la rete del secondo vantaggio in contropiede: 2-1 all’Anfield. Spettacolo reds: Salah serve la palla perfetta per Manè che di sinistro infuoca l’area e segna il 3-1 del match al 62’. Crollo City, il Liverpool trova anche il quarto gol al 68’, Salah sigilla il risultato. Ma la squadra di Guardiola prova a restare in partita e Silva, all’84’, trova la rete che sblocca il momento nero del City. Si riaprono i giochi con Gundogan al 90’ che di destro trova il terzo gol per i suoi ma non basta. Nel recupero Aguero sfiora due volte il clamoroso pari. I Reds non mollano la concentrazione e conquistano la vittoria con il risultato di 4-3 ad Anfield. Il Liverpool aggancia in classifica il Chelsea e il Manchester United, sono in tre ora al secondo posto.