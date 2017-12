Premier League: pari spettacolo nell'anticipo tra Arsenal e Liverpool

22 dicembre 2017

All’Emirates gara vivace e ritmi alti sin dalle prime battute. Al 9’ subito una tegola per il Liverpool: Henderson si accascia a centrocampo per un problema muscolare, Klopp è costretto già a cambiare e manda in campo Milner. Nonostante questo l’avvio è tutto di marca Reds. Ci prova prima Coutinho dalla distanza ma la conclusione termina alta, e poi Firmino, che si libera sul secondo palo e colpisce di testa su cross di Robertson sporcando i guantoni di Cech. L’Arsenal si difende e prova a ripartire, ma i pericoli li crea solo il Liverpool. Coutinho cerca ancora la testa di Firmino e questa volta la sfera termina di pochissimo a lato. Gli sforzi dei Reds vengono premiati al 25’. Milner lancia Salah sull’out di destra, l’egiziano arriva al cross che viene deviato da Koscielny e la palla carambola sulla testa di Coutinho: per l’attaccante brasiliano è un gioco da ragazzi battere Cech per l’1-0 Liverpool. Incassato il gol, l’Arsenal abbozza una reazione ma sono gli ospiti a sfiorare il raddoppio prima dell’intervallo con uno splendido tiro a giro di Firmino che dà a tutti l’illusione del gol, e con Salah che si trova la strada verso la porta spalancata da un errore di Koscielny, ma si fa ipnotizzare da Cech e gli calcia addosso.



Il secondo tempo è da fuochi d’artificio. Il Liverpool parte meglio e trova il raddoppio. Al 52’ Salah avvia l’azione dalla difesa, scambia con Firmino e arriva fino al limite dell’area dove scarica un tiro a giro sul quale Cech non riesce ad intervenire. La gara sembra aver assunto una piega ben chiara, ma in sei minuti l’Arsenal ribalta tutto. Al 54’ su un cross di Bellerin, Sanchez taglia davanti a Gomez, non perfetto nella diagonale difensiva, e con un colpo di testa ravvicinato beffa Mignolet. Il portiere del Liverpool la combina grossa due minuti più tardi. Al 56’ Xhaka tira senza grosse pretese dai trenta metri: la conclusione è centrale, ma l’estremo difensore stecca l’intervento ed è 2-2. I Gunners ormai sono in trance agonistica e al 58’ la rimonta è addirittura completata. Ozil chiede l’uno due al limite dell’area a Lacazette e il francese gli restituisce con il tacco un pallone al bacio che il tedesco appoggia in rete con un morbido pallonetto sul quale non può nulla Mignolet. A questo punto la partita è bellissima. Entrambe le squadre giocano all’attacco. Al 67’ Klavan toglie dalle grinfie di Lacazette il pallone che poteva chiudere le ostilità e così dal possibile 4-2 si arriva al 3-3. Al 70’ Firmino riceve da Coutinho in area di rigore, si gira e tira fortissimo verso la porta piegando le mani di un Cech non impeccabile. Negli ultimi minuti i ritmi calano. Al 77’ Mignolet salva su Bellerin e all’88’ Salah calcia a lato da buona posizione. Dopo quattro di recupero l’arbitro Atkinson emette il triplice fischio e lo spettacolare match dell’Emirates termina senza un vincitore.