Premier League: Mourinho vola in vetta, poker allo Swansea

19 agosto 2017

Ci pensa ancora la premiata ditta Lukaku-Pogba-Martial a far volare il Manchester United di Josè Mourinho, proprio come contro il West Ham. La sfida, al Liberty Stadium, non comincia nel migliore dei modi per i Red Devils. Al 3', lo Swansea va già vicino al gol: Ayew colpisce la traversa. La risposta degli ospiti è immediata: a trovare il montante, stavolta, è Jones, che al 9' sfiora il vantaggio. Dopo l'avvio intenso, i ritmi si abbassano e le occasioni arrivano solo dal 20' in poi: è Lukaku a provare a portare in vantaggio lo United, ma Bartley respinge la conclusione del belga. Al 36', la grande chance: Rashford approfitta di un errore di Mawson e si invola verso la porta, ma invece di trovare il gol cerca un pallonetto che non sorprende Fabianski. A pochi istanti dall'intervallo, il Manchester passa: da corner, arriva il colpo di testa di Pogba. Dopo un grande intervento del portiere dello Swansea, la palla colpisce la traversa e rimbalza sulla linea. Il più lesto è Bailly, che con una zampata firma l'1-0. Nel secondo tempo, l'avvio è lento, con lo United che prova a gestire la gara, ma rischia in più occasioni: al 61', Abraham sfrutta malamente un cross di Carroll, concludendo alto. Quattro minuti dopo, è Olsson a far venire i brividi a De Gea mettendo in mezzo un cross che attraversa tutta l'area. Mourinho, allora, cerca di offrire maggiore protezione alla sua difesa, senza comunque rinunciare ad attaccare: al 74', Martial e Fellaini rilevano Rashford e Mata. All'80', il Manchester raddoppia: ottimo scambio tra il neoentrato ex Monaco e Mkhitaryan, che serve solo in area Lukaku. Il belga deve solo controllare, battere Fabianski e firmare il 2-0. La partita sarebbe in cassaforte, ma i Red Devils non si fermano: due minuti dopo, arriva il 3-0 di Pogba che, servito ancora dall'armeno, beffa il portiere con un tocco sotto che regala il tris ai suoi. Altri 120 secondi e arriva il poker. A firmarlo è proprio Martial, che sfrutta un assist del connazionale ex Juventus e, in contropiede, firma il 4-0 dopo essersi accentrato e rientrato sul destro. E' il timbro decisivo: in 180 minuti, il Manchester United ha realizzato 8 gol senza subirne, volando a punteggio pieno a quota 6 in Premier League. Un messaggio niente male, quello inviato al campionato inglese dagli uomini di Josè Mourinho.