Premier League: Liverpool primo da solo, frenata del City

25/08/2018

Non riesce a centrare la terza vittoria consecutiva il Manchester City, che ‘sporca’ il proprio ruolino con il primo pari della stagione. Il Wolverhampton è squadra di discreta qualità e crea qualche problema ai Citizens, che fanno la partita ma rischiano anche qualcosa in avvio (gol annullato a Rul Jimenez per fuorigioco, ripartenza innescata da sciocchezza di Kompany). A metà primo tempo doppia fiammata per i campioni d’Inghilterra, in sessanta secondi prima Aguero centra il palo in girata quindi Sterling, da fuori, chiama Rui Patricio al miracolo deviando la palla sulla traversa. Nel finale di frazione, ancora Aguero ha un paio di grandi occasioni, ma viene chiuso dai difensori in recupero o da Rui Patricio. Nella ripresa, Wolverhampton che si abbassa ancora di più, ma in ripartenza con Helder Costa costruisce una gran palla gol (miracolo di Ederson) e sul successivo corner va in gol con Boly. Il francese colpisce involontariamente col braccio ma nessuno se ne accorge. Vantaggio irregolare dei Wolves, che pareggiano poco più di dieci minuti dopo con un gran colpo di testa di Laporte. La squadra di Guardiola spinge nel finale, ma Rui Patricio salva ancora su Gabriel Jesus. Sfortunatissimo Aguero, che colpisce un altro legno al 95’ su calcio di punizione. Liverpool, Chelsea e Tottenham hanno ora l’occasione di allungare a +2.

LIVERPOOL-BRIGHTON & HOVE ALBION 1-0

Il Liverpool a caccia della terza vittoria consecutiva che gli consegnerebbe la vetta della classifica a punteggio pieno dopo tre giornate, dall'altro lato il Brighton con tutta la voglia di ben figurare. Partono alla grande i Reds che al 9' sfiorano il gol con un gran colpo di testa di Firmino che viene intercettato da una parata eccezionale del portiere Ryan sul primo palo. Al 15' altra grande occasione per il Liverpool con una punizione di Arnold che centra in pieno la traversa. Al 23' ecco che si sblocca la partita con la rete del vantaggio dei Reds: palla rubata in mediana che arriva sui piedi di Firmino, servizio preciso per l'accorrente Salah sulla destra che in area apre magnificamente il piatto sinistro per piazzarla sul palo più lontano e fare esultare Anfield. Il Liverpool sulle ali dell'entusiasmo continua a spingere. Liverpool a un passo dal 2-0 con Arnold che col sinistro prova la conclusione sul primo palo e sfiora il gol anche poco prima della pausa con Firmino che spara alto. Nella ripresa il Brighton impensierisce la squadra di Klopp che serra i ranghi a protezione del vantaggio e agisce in contropiede, ma ad un minuto dalla fine serve un vero e proprio miracolo di Alisson per evitare il pareggio: colpo di testa ravvicinato di Pascal Gross e il portiere brasiliano, ex Roma, con entrambe le mani si distende sulla sua sinistra per sventare il pericolo in calcio d'angolo. Al triplice fischio è grande la gioia di Anfield per la terza vittoria consecutiva del Liverpool in altrettante gare di campionato, tre punti che lanciano momentaneamente in testa da sola la squadra di Klopp che, con 0 gol al passivo fino ad ora nel torneo, resta l'unica squadra in Premier League a non aver subito neanche un gol in queste prime tre giornate di campionato.