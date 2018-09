Premier League: Liverpool a punteggio pieno, City a valanga

22/09/2018

BURNLEY-BOURNEMOUTH 4-0

È di Vydra (39') il gol del vantaggio dei padroni di casa: l'attaccante ceco è bravo a concludere in rete un'azione confusa in area avversaria. E dopo soltanto due minuti tocca a Lennon (40') raddoppiare: Gudmundsson crossa morbido in area, il 31enne attaccante aggancia il pallone e calcia basso in rapidità. È 2-0. Nella ripresa la doppietta di Ashley Barnes (84' e 89') chiude definitivamente la partita. Per il Burnley è una piccola rinascita dopo quattro sconfitte consecutive.



CARDIFF-MANCHESTER CITY 0-5

Ci pensa Aguero, fresco di rinnovo del contratto, a siglare il gol del vantaggio (32') per i citizens: combinazione in velocità con Bernardo Silva e conclusione imparabile per Etheridge. Dopo tre minuti è proprio Bernardo Silva a siglare il raddoppio: cross di Sane, colpo di testa del portoghese che si insacca nell'angolo alto a sinistra. Prima del riposo arriva anche il tris ad opera di Gundogan (44') che insacca nel sette su assist di Sterling. Nella ripresa Mahrez trova il poker al 67', poi lo stesso attaccante algerino all'89' firma il pokerissimo lasciando partire un bel tiro che si insacca nell'angolino basso di sinistra.



CRYSTAL PALACE-NEWCASTLE 0-0

Primo tempo privo di reti ed emozioni: da segnalare soltanto il palo colto da Milivojevic su punizione al 38'. Nella ripresa la principale occasione da rete capita alla squadra di Benitez: il gran tiro di Atsu a botta sicura viene parato da Hennessey al 76'. All'82' la replica dei padroni di casa con Sakho, il cui colpo di testa da ottima posizione manca il bersaglio. Finisce senza reti, e forse è più giusto così.



FULHAM-WATFORD 1-1

Nell'anticipo del lunch time, pareggio a Craven Cottage tra Fulham e Watford: al vantaggio di Gray in apertura (2'), ha risposto Mitrovic al 78'. I cottagers hanno meritato il risultato, per la formazione di Garcia terreno perso rispetto alle posizioni di vertice.



LEICESTER-HUDDERSFIELD 3-1

Vantaggio ospite al 5': Mathias Jorgensen aggancia il servizio di Depoitre e fulmina Schmeichel. Non bisogna aspettare troppo per vedere il pareggio: al 20' ci pensa Iheanacho a insaccare con un bel tiro sul secondo palo dopo uno splendido assist di Vardy. Nella ripresa al 66' Maddison con una gran punizione a completare la rimonta per le foxes, consolidata poi dal terzo gol di Vardy (75').



LIVERPOOL-SOUTHAMPTON 3-0

Avvio come al solito bruciante dei reds, che trovano il vantaggio al 10': su tiro di Shaqiri, Hoedt se la butta dentro da solo. Al 22' ci pensa Matip di testa su angolo a raddoppiare per il Liverpool. Il tris arriva proprio alla fine del primo tempo (47'): stupenda punizione di Shaqiri che si stampa sull'incrocio, irrompe Momo Salah che la spinge dentro. Saints al tappeto. Nella ripresa il Liverpool controlla e sfiora altri gol, ma il risultato non cambierà più: reds in vetta in attesa della gara tra Chelsea e West Ham di domani.



MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON 1-1

Red devils in vantaggio al 19': Pogba la mette per Fred, che dal limite la mette nell'angolino in basso a sinistra dove Patricio non può arrivare. Nella ripresa il pareggio (53'): Jimenez serve Moutinho, che tira una fucilata impossibile da prendere per De Gea. La palla del successo capita sulla testa di Fellaini al 72', ma Rui Patricio nella circostanza è miracoloso. E nel finale la squadra di Espirito ha addirittura l'occasione per vincerla, ma De Gea intercetta la precisa conclusione di Adama Traore.