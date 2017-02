Premier League: Kane rilancia il Tottenham, Stoke City travolto

26 febbraio 2017

Primo tempo da urlo del Tottenham che sblocca il risultato al 14': Kane approfitta di un rimpallo in area e trafigge Grant con un destro angolato in diagonale. L'attaccante è in giornata di grazia e al 32' concede il bis: corner di Eriksen battuto a sorpresa e sinistro vincente dal limite. Lo Stoke non c'è e in campo si vede solo il Tottenham che al 37' si porta sul 3-0: Kane, ancora lui, batte una punizione a due e, complice una deviazione di Martins Indi in barriera, spiazza Grant festeggiando il suo 17esimo gol stagionale in Premier che gli consente di agganciare Lukaku e Sanchez al comando della classifica cannonieri. Ma non finisce qui perché prima dell'intervallo il bomber si traveste da uomo assist, vola via in contropiede sulla destra e mette Alli in condizione di segnare comodamente il 4-0: il centrocampista ringrazia, insacca con un sinistro in spaccata e si fa così perdonare l'espulsione rimediata giovedì in Europa League, costata carissimo agli Spurs. La partita in pratica finisce con 45 minuti di anticipo e nella ripresa succede poco: il Tottenham si tiene stretto i tre punti e può godersi il secondo posto solitario.