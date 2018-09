Premier League, il West Ham ferma il Chelsea: Liverpool solo al comando

23/09/2018

Niente da fare per il Chelsea, la sesta vittoria consecutiva non è arrivata. Merito del West Ham che nel derby ha anche spaventato gli uomini di Sarri, che non riesce a raggiungere Carlo Ancelotti e Pep Guardiola tra gli allenatori che hanno vinto le prime 6 partite di Premier League. Il Liverpool resta in testa a punteggio pieno, mentre i Blues sono secondi con il Manchester City a quota 16 punti.

WEST HAM-CHELSEA 0-0

Sarri si presenta all'Olympic Stadium con il classico 4-3-3 e preferisce ancora una volta Giroud a Morata in attacco. Pellegrini, invece, punta sulla rapidità di Felipe Anderson e Yarmolenko per dare fastidio ai Blues. Dopo una breve fase di studio, la prima occasione arriva al 16' per Hazard, lasciato a riposo in Europa League, che impegna Fabianski con un sinistro a mezza altezza e da lì il Chelsea sembra essere padrone del campo con Jorginho che prova a ispirare più volte Giroud e Willian.

Ma al 31' Michail Antonio costringe Kepa al miracolo dopo la fuga in area di Yarmolenko: l’ucraino lascia il pallone in area piccola dopo un contrasto con David Luiz e il centravanti degli Hammers calcia col destro a botta sicura, ma l’ex Athletic Bilbao è reattivo e respinge tuffandosi alla sua sinistra.

È una sveglia per il Chelsea che torna a macinare gioco e va vicino al vantaggio allo scadere del primo tempo con l’inserimento di Kanté sulla sponda di Willian: colpo di testa del francese che esce di poco alla destra di Fabianski.

Nella ripresa timidi tentativi di Yarmolenko e David Luiz, poi entra Morata al 64’ al posto di un impalpabile Giroud e la partita si accende. Lo spagnolo impiega solo due minuti per sfiorare l’1-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo: bravo e fortunato Fabianski che respinge di faccia il mezzo pallonetto dello spagnolo lasciato libero in area dopo il controllo sbagliato di David Luiz che si stava trasformando in assist.

Il West Ham è vivo e lo dimostra ancora con i suoi esterni. Cross dalla sinistra di Snodgrass subentrato a Felipe Anderson e colpo di testa sul secondo palo di Yarmolenko al 77’: Kepa può solo sperare che il pallone finisca fuori e viene accontentato. Da lì in poi il Chelsea si riversa in avanti trascinato da Hazard e schiaccia i padroni di casa negli ultimi 30 metri. Prima ci prova Kanté a rimorchio sul cross basso del belga, ma il suo sinistro supera la traversa. Al 90' è Fabianski a fare il miracolo sul destro a giro verso il secondo palo di Hazard: tuffo superlativo dell’ex Arsenal che salva in angolo. Un minuto più tardi Willian lo grazia sprecando un lancio perfetto di Jorginho con un destro al volo che finisce più vicino alla bandierina del calcio d’angolo che alla porta.