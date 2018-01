Premier League, il Liverpool vince nel recupero: 2-1 sul campo del Burnley

1 gennaio 2018

Colpo del Liverpool sul campo del Burnley. I Red vincono 2-1 in pieno recupero e centrano la terza vittoria consecutiva che consente loro di raggiungere (almeno momentaneamente) il Manchester United al terzo posto in classifica. Al vantaggio di Manè al 61' replica Guðmundsson all'87', ma la zampata finale di Klacvan al 94' fa esplodere la gioia di Klopp. Alle 18.30 Everton-Manchester United: occhi puntati su Wayne Rooney, il grande ex.